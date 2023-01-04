Как избавиться от моли дома: 4 способа устроить 'ловушку'

От пищевой моли, которая уничтожает запасы в кухонных шкафах и кладовых, можно избавиться при помощи уксуса и ароматных специй. Не любят эти насекомые также и запах цитрусовых.

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Есть много домашних средств от моли, которые сделают борьбу с незваными гостями не только проще, но и, что наиболее важно, эффективно. Эксперты издания Рorady.interia рассказали, что является средством отпугивания насекомых и что привлекает их на наши кухни.

Регулярная уборка на кухне не может защищать от нашествия пищевой моли. Обычно она попадает к нам домой вместе с нашими покупками. Личинки гнездятся в сыпучих продуктах, до которых они могут добраться на стадии производства. По этой причине стоит каждый раз делать тщательный обзор купленных вещей. Если мотыльки попадут в шкафы, они быстро размножатся.

Сыпучие продукты – крупы, мука, макаронные изделия, а также сухие завтраки, орехи, сухофрукты и специи – всегда нужно хранить в плотно закрытой таре. В идеале они должны быть стеклянными.

Если вы обнаружите какие-либо следы пищевой моли (например, личинки и тонкие, бледные нити) – эти продукты нужно выбросить. Также лучше не рисковать с крупами, которые стояли рядом. Мешок для мусора нужно немедленно туго завязать и вынести за пределы квартиры.

Как избавиться от пищевой моли с помощью домашних средств

Налейте яблочный уксус в миску или банку. Подойдет и сухое вино. Их запах очень приятен насекомым. Привлеченные его ароматом, мотыльки утонут в сосуде. Также можете разбросать на полке лавровый лист и душистый перец. Пищевая моль не так любит эти специи, как люди. Они будут избегать их, как огня. Ароматы лаванды, гвоздики, эвкалипта и масла чайного дерева также особенно раздражают вредителей. Можно использовать и отходы апельсина, лимона, лайма, мандарина и грейпфрута. Очистив фрукты, подсушите кожуру на батарее или в духовке. Затем распределите по местам, где видели моль. Цитрусовый запах также действует на них как сдерживающий фактор.

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