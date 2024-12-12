'Как говорить с миром о войне': художник и пилот Гидо Хайсиг дал интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

18 декабря, в рамках документационного проекта "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, состоится публичное интервью с Гидо Хайсигом. Мероприятие пройдет в Музее истории города Киева.

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Гидо Хайсиг – немецкий пилот и художник, более 12 лет живущий и работающий в Украине. Он известен как автор артбука "Молчаливые герои" – сборника историй об обычных украинцах, жизнь которых сменила война. В этом издании Гидо передает переживания, силу духа и надежду героев этих рассказов через иллюстрации и тексты.

Модерировать интервью Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Во время беседы "Артбук как эго-документ: на каком языке говорить с миром о войне в Украине" речь пойдет о:

– Как и почему меняется отношение мира к войне в Украине?

– Как говорить с миром о войне, чтобы не уставали слышать?

– Художественный подход к фиксации событий войны – когда начинать?

– Как создать свой артбук без заоблачных трат?

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных"

Когда: 18 декабря, в 17:30

Где: в Музее истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7)

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.