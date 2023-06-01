Как европейские левые под экогаслами забирают у гуцулов Карпаты

Владимир Зеленский поручил проработать петиции по защите дикой природы закарпатского Свидовца. Экологи, создавшие петицию, требуют не допустить строительства курорта на Закарпатье. Мол заповедник (которого еще нет), по мнению авторов петиции, будет застроен отелями и засилья туристов не избежать. Это, в свою очередь, нарушит флору и фауну региона, приведет к упадку местных громад. Однако почему-то в петиции не сказано, что местные общины и так уже долго приходят в упадок, а развитие туризма, как показывает мировая практика, наоборот поможет экономическому росту региона.

Видео дня

Не только рыси и медведи

Призыв "спасти природу" интуитивно понятен каждому. Есть злые силы, которые хотят "уничтожить" украинские Карпаты, проживающие там громады. Есть силы добра – экологи, спасающие горные хребты. Поддержать экологов – значит показать свою гражданскую позицию. В разгар масштабной российской агрессии, когда многие говорят о единстве украинцев, это важно и, прежде всего, модно.

Однако сами жители украинских Карпат на протяжении многих лет пытаются говорить о проблемах своего региона: плохие дороги, отсутствие школ, как следствие, невозможность получить качественное образование, высокий уровень безработицы, дороговизна продуктов и массовый отток населения. Если их призывы и дальше игнорировать, то вскоре на Свидовце останутся только медведи, рыси, олени и лесные коты: наверное, такова цель экоактивистов. Людей просто не станет...

Союз пилорамы и экологии

Уже седьмой год Ясинянская долина борется за свое право самостоятельно развивать регион в судах, хотя это право они имеют в соответствии с действующим законодательством Украины. Но начнем сначала: а как же дело Свидовца вообще попало в суд?

Массив считается жемчужиной западной Украины, живописные пейзажи, беспечно пасущиеся на горных склонах овцы. Все так же, как в Альпах, но фото Карпат в соцсетях и реальность – это разные вещи. В отличие от экономически развитых и прогрессивных европейских Альп, жизнь в украинских высокогорьях – это настоящий вызов.

Всего в украинских Карпатах насчитывается 715 населённых пунктов. В них проживает около 200 тысяч человек. Из общего количества 279 поселков расположены в труднодоступных местах и сложной природной среде. Практически каждый год встречаются сильные наводнения, которые смывают мосты, лесные тропы, электросети, сельскохозяйственные угодья.

Обвинять в этом сколько угодно можно угодно глобальное потепление, вырубку лесов, застройку с нарушением строительных норм, но дело в том, что жить в таких условиях чем дальше, тем труднее.

Бич Карпат – это практически полное отсутствие дорог, что усложняет сообщение между горными населенными пунктами. Как следствие, в первую очередь это сказывается на продовольственной безопасности высокогорья. Поставщикам продуктов питания сложно добираться в отдельные горные населенные пункты, что сказывается на цене продуктов. К примеру, овощи и фрукты, которые невозможно вырастить в горной местности, подорожали на 18% с начала года. Для региона с доходами ниже среднего это очень ощутимо.

Еще одно последствие плохих дорог – трудности с получением образования. Дети просто не могут дойти до школы в соседнем селе из-за частых наводнений, селевых потоков и снежности. Молодежи проще после окончания школы получить загранпаспорт и уехать в Европу в поисках лучшей судьбы.

Безработица является ключевой причиной массового оттока населения. Развивать сельское хозяйство, виноделие в условиях сурового климата и создавать рабочие места нереально.

"С посаженного мешка картофеля, в лучшем случае, можно собрать полтора мешка. В результате имеем экономически депрессивный регион, низкую рождаемость и вымирающие деревни. Единственным прибыльным направлением деятельности в Карпатах является туризм", – говорит 35-летний житель Ясиня Василий Климпотюк.

Власти области сделали шаг в направлении к такому развитию и в 2019 году приняли "Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы". Она признает проблемы региона и стимулирует развитие туризма. Однако из-за российской агрессии план не был реализован в полном объеме.

Но война – не единственная причина. Стоит только затронуть тему развития высокогорья Карпат, как начинают кричать экологи и борцы за дикую природу.

"Экоактивисты считают, что лучше законсервировать регион, а местные жители как-то уже сами выживут. В результате любая инициатива местных громад рубится на корню. Никто не хочет углубляться в проблемы горных сел", – утверждает председатель Ясинянского поселкового совета Андрей Делятинчук.

Но если опираться на факты, туризм в Карпатах не развит, за исключением одного горнолыжного курорта. Горы в Украине занимают площадь, равную 56,6 тысяч гектаров – это огромные территории!

"Можно сколь угодно говорить, что красота края заключается в его неприкосновенности. Но вряд ли туристы захотят ехать сюда при отсутствии элементарных удобств", – продолжает Василий Климпотюк.

В Карпатах всего 68 км трасс, а в горах Европы – 120 тысяч км. У нас работает только 30 подъемников, тогда как только во Франции их 3000. Туристическая отрасль дает европейским странам 5 миллионов рабочих мест, а в наших живописных карпатских селах – безработица.

В 2017 году исполнительной властью Раховского и Тячевского районов Закарпатской области был инициирован и утвержден детальный план территории за пределами населенных пунктов пгт. Ясиня, Черная Тиса и с. Лопухов туристско-рекреационного комплекса "Свидовец". Он позволит образовать не менее 20 000 рабочих мест (5000 на самом комплексе и 15 000 за счет развития смежных отраслей). Подробный план прошел все соответствующие процедуры, как того требовало действующее законодательство Украины, а самое главное – общественные слушания в населенных пунктах, которые охватывает запроектированная застройка. То есть, произошло волеизъявление жителей горных регионов, выбравших вектор в сторону будущего своих детей не на заработках, а на родной земле. Через 5 месяцев после утверждения градостроительной документации началась агрессивная антипиарная кампания против будущего запроектированного туристско-рекреационного комплекса. Параллельно в Закарпатский окружной админсуд подали иск трое жителей с. Лопухов (Усть-Чернянский поселковый совет) Тячевский район Закарпатской области Фабриций Василий Васильевич, Павлюк Валерий Иосифович и Сойма Михаил Михайлович к Тячевской районной государственной администрации и Раховской районной государственной администрации.

Абсурд в следующем: основной тезис истцов в обжаловании градостроительной документации в том, что будущий курорт может нанести вред природе горного массива Свидовец, а именно лесам, рекам, озерам, флоре и фауне.

Все бы ничего, если бы истцы, а именно Фабриций Василий Васильевич, Павлюк Валерий Иосифович и Сойма Михаил Михайлович не имели отношения к лесодобывающей деятельности.

Так, Валерий Павлюк считается бенефициаром ООО "Брить", основным видом деятельности которого является "лесопильное и строгальное производство", также предприятие занимается лесозаготовками и предоставлением вспомогательных услуг в лесном хозяйстве. Работает предприятие с 1997 года.

В конце концов, судя по интервью в СМИ, эту связь, к примеру, Валерий Павлюк раньше и сам не отрицал. При этом он упоминал, что Василий Фабриций является уполномоченным лицом ЧП "Яблуница", специализирующейся на лесозаготовке и торговле древесиной, а Михаил Сойма является частным предпринимателем, деятельность которого также связана с древесиной.

Более того: несколько лет назад со всеми троими, как признавался Павлюк, из-за нарушения природоохранного законодательства даже судилась экологическая служба. Правда, этот факт он объяснял "давлением" со стороны государства.

Конфликты с госпредприятием у упомянутых людей действительно были. Так, в 2017-м в официальном ответе журналистам "Радио Свобода", которые стали жертвами нападения во время съемок в Свидовце, в государственном предприятии "Брустурянское ЛМГ" так описывали их деятельность:

"Хотим отметить, что все нападки на предприятие за последние 10 лет проходят при содействии и непосредственном участии заместителя директора ООО "Бирть" Фабриция В.В. и его марионетки Павлюка Валерия, так называемого "общественного активиста", которые любимыми методами пытаются очернить все ступени власти и коллектив предприятия. Фабриций В.В. в 2003-2005 гг. возглавлял предприятие и был уволен за нарушение требований лесного законодательства. За годы правления прославился незаконным захватом лесных земель и строительством трехэтажного коттеджа за счет предприятия. О низком моральном уровне Владимира Фабриция и его команды свидетельствует его любимое выражение, что все односельчане будут ходить к нему просить "блюдо сэрбанки" (тарелку супа). К сожалению, за все годы после освобождения господина Фабриций В.В. ни разу не обращался в лесхоз с проблемными вопросами. Он живет более 10 лет надеждой на возвращение на должность директора, в коллектив, который его не воспринимает. Считаем, что для очередной дискредитации они пытались использовать и вас. Но эти предприниматели (Володя Фабриций, Валерий Павлюк, Михаил Сойма и Василий Фабриций) много лет ничего хорошего не сделали для села Лопухово и верхнего региона, постоянно конфликтуют с лесхозом".

Следовательно, закрадывается нехорошая мысль, что упомянутые граждане сейчас могут беспокоиться о защите не природы, а возможности зарабатывать на рубке леса, откуда-то находя деньги на совсем не дешевые услуги столичных адвокатов. При этом вырубка лесов влечет за собой прямое следствие – уничтожение флоры и фауны, а вдобавок – повышает риски возникновения наводнений, от которых страдает регион. И это уж точно не имеет ничего общего с заботой о природе.

"Ирония в том, что эти самые эко-активисты, которые сейчас призывают к консервации Свидовца, в течение предыдущих лет почему-то не слышали шум пилорам и не видели лысых гор карпатских лесов", – говорит староста села Черная Тиса Анатолий Павлюк.

И почему-то в союзе пилорамщиков и экологов против "Свидовца" никого не смутили аргументы ответчиков, что проект затронет всего 0,06% территорий Карпат и это ничтожно по сравнению с тем, сколько нелегальной древесины вывозится из региона. Также экоактивисты не обращают внимание на потенциальные экологические бедствия, которые могут произойти из-за отсутствия очистных сооружений и проблем с бытовыми отходами, которые с Черной и Белой Тисой попадают в Евросоюз.

Карпаты – это люди

Местные громады Карпат, в частности Тячевская и Раховская районные государственные администрации, по-настоящему задумались о развитии туристического потенциала Свидовца после того, как увидели экономический рост своих соседей через перевал – с Поляница. В целом, карпатские громады не скрывают, что для реализации проекта нужны большие инвестиции – свыше 2 млрд долларов. Развивать туризм на высокогорье за счет мелких инвесторов не выгодно. Вложения просто не окупятся, а экономический эффект будет нулевым. Кроме того, что местные бюджеты не пополнятся, проблемы с утилизацией отходов, мусора, отсутствия канализации будут только расти.

Что же это за движение "Свободный Свидовец", развернувшее бурную кампанию против освоения горных территорий Карпат, как раз параллельно с началом судебной волокиты в 2017 году? Знают ли активисты этого движения, инициатором которого является левый французский фермер Орест Дель Соль (будем считать случайностью тот факт, что он является выходцем из Франции, где не менее 260 горнолыжных курортов) о повседневных проблемах жителей высокогорных сел?

Более 20 лет господин Дель Соль развивал фермерскую деятельность в Закарпатье: на своей эко-ферме "Зеленый Гай" выпасал коз, варил сыр и делал бекон и колбасы в окрестностях Нижнего Селища (Хустская городская община в Закарпатской области) и считал себя убежденным социалистом.

Но с 2017 года он вдруг резко начал увлекаться политикой и призывать к бойкоту инвестпроекта по строительству курорта в Свидовке и даже стал "координатором "Руха Free Svydovets", как представляют его не первый год подряд СМИ. В течение многих лет он, как писали СМИ, был членом европейского кооператива Longo Mai, известного своей антикапиталистической деятельностью.

Украинская "Википедия" отмечает, что члены движения скупают земли по всей Европе и стремятся к расширению своей территории. Это время от времени вызывает недовольство у местных жителей, ведь чем меньше свободной земли, тем меньше территорий остается людям для выпаса собственного скота и развития сельского хозяйства.

Поговаривают, что были примеры, когда члены кооператива на той или иной территории под лозунгом защиты окружающей среды даже запрещают местным общинам заниматься и любой коммерческой деятельностью, однако прецедентов, когда кто-то обратился бы из-за этого в суд или заявил бы публично и открыто, пока не наблюдается. Орест дель Соль называет свою ферму в Карпатах собственностью "Лонго Май".

"Это все – не моя собственность. Это принадлежит "Лонго маю", инвестиции также кооперативу. Но все остальные земли по Европе "Лонго маи" – тоже мои. Это трудно осознавать. Везде я у себя. Документ о праве собственности – разве это важно? Вы его каждый день едите? Важно иметь дом, где тепло, где не переживаете, что его заберут", – приводит цитату Ореста дель Соля "Газета по-украински".

Казалось бы, движение "Свободный Свидовец" вполне соответствует социалистической идеологии, которую, как признавался его координатор Орест дель Соль, он исповедует. Ведь если не будет инвестиций в Карпатах, не будет там и извечных оппонентов социалистов, капиталистов. Но остается одно "но": там живут люди, и живут они в горных селах довольно скромно. Так что инвестиции в тот же Свидовец помогли бы им улучшить уровень жизни. Иначе, скорее всего, тенденция по выезду украинцев Закарпатья на заработки за границу будет только набирать обороты.

Интересен тот факт, что движение "Свободный Свидовец" поддерживают ряд других экологических организаций в Украине, которые с высокой долей вероятности существуют на европейские гранты или основаны за рубежом. Представители иностранных организаций, к которым, как рассказывал Дель Соль, он и единомышленники неоднократно обращались (в этой колонке он сам говорит, что обращались в различные зарубежные организации), с 2017 года устроили паломничество на Свидовецкий хребет.

Волна недовольства против проекта развития Карпат поднялась благодаря их медийному ресурсу и активности в социальных сетях. Но виртуальный хайп, пожалуй, главное, к чему прибегают экологи. Представители высокогорных карпатских общин неоднократно приглашали их на совместное обсуждение экологических проблем. Но были проигнорированы.

"Например, мы недавно в Ясинянской общине организовали круглый стол, где обсуждали, как развивать Свидовец, не причиняя вреда окружающей среде. Все участники движения "Свободный Свидовец" получили приглашение, но ни один из них не пришел на обсуждение", – возмущается Ясинянский поселковый совет Андрей Делятинчук.

Украинцы в сети поддерживают виртуальных экоактивистов, считают их патриотами Украины. Парадоксально, но выходит, что интересы людей, живущих в высокогорье Карпат и выступающих за развитие своего региона, не услышаны (не профинансированы!). Сейчас они готовятся к следующему заседанию. Иначе как объяснят своим детям, почему не боролись за их будущее? Ведь Карпаты – это, прежде всего, люди. Это семьи, достойные жизни, как и каждый украинец. И если единство есть наша сила, а без экономической свободы любой другой и быть не может, то давайте уже думать наконец о себе. Шанс дается смелым!