Как достичь всех целей в новом году: 4 эффективные техники

Новый год – это время перемен, выводов, итогов, планов на будущее и, конечно же, загадывания желаний. Существует множество разных способов. Например, когда часы начинают бить двенадцать, нужно сформулировать свое желание четко и ясно, а затем выпить бокал шампанского. Важно визуализировать в настоящем времени, будто все уже сбылось: вместо "хочу купить квартиру" скажите "Я живу в новой квартире".

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Но часто случается, что список планов переходит в категорию "нереализованных". Психологи говорят, что есть эффективные техники, которые помогут вам структурировать мечты и уверенно идти к результату.

Матрица Эйзенхауэра

Матрица Эйзенхауэра – это простой инструмент для управления временем и определение приоритетов задач. Она названа в честь Дуайта Д. Эйзенхауэра, 34-го президента США, который был известен своей способностью эффективно распределять время и ресурсы.

Суть матрицы состоит в том, чтобы разделить все задания на четыре категории по двум критериям:

Срочность: нужно ли выполнить задание немедленно? Важность: насколько эта задача влияет на достижение ваших целей?

Далее идем по списку:

срочные и важные задачи следует выполнить сразу;

не срочные, но важные – запланировать в ближайшее время;

некоторые срочные, но не важные задачи можно делегировать;

не срочные и не важные можно вычеркнуть.

Метод WOOP

WOOP – это аббревиатура, которая расшифровывается как Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Это техника постановки целей, разработанная психологом Габриэлом Эттингеном. Смысл состоит в том, чтобы визуализировать желаемое, предусмотреть препятствия и разработать план действий.

Определите четыре шага:

Wish – что вы хотите достичь?

Outcome – какой желаемый результат? Представьте, что ваше желание уже исполнилось. Какие положительные последствия это будет иметь? Как вы себя будете чувствовать?

Obstacle – какие могут быть трудности?

Plan – разработайте конкретный план действий по преодолению предполагаемых препятствий. Используйте формулу "Если... тогда...".

Визуализация желаемого результата и планирование действий повышают мотивацию.

Smart-цели

SMART – это аббревиатура, которая расшифровывается как Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Каждая буква в этом слове отвечает за определенный критерий,

Цель должна быть:

Specific (конкретной);

Measurable (измеряемой);

Achievable (реальной для выполнения);

Relevant (соответствующей вашим ценностям);

Time-bound (со сроком выполнения).

SMART-цели помогают структурировать ваши действия и отслеживать прогресс

Вот пример того, как можно превратить нечеткую цель в SMART-цель. Нечеткая цель: "Хочу похудеть". SMART-цель: "Я похудею на 7 кг до 1 марта декабря, занимаясь спортом 2 раза в неделю по 40-45 минут и соблюдая правильное питание."

Техника обратной планировки

Обратная планировка предполагает движение от конечной цели к начальным действиям. Фактически планирование начинается не с нынешнего момента, а с конечного результата. Определив цель, мы концентрируемся на действиях, необходимых для ее достижения.

Нужно прежде всего сформулировать конечную цель и определить результат.

Далее следует разбить цель на этапы, определить основные шаги, ведущие к цели.

Затем нужно расписать действия для каждого этапа, привязать исполнение к срокам, разделив по дням или неделям.

Еженедельно следует проверять прогресс и при необходимости обновлять план.

Установка дедлайнов для каждого этапа помогает эффективно управлять временем. Когда цель кажется слишком большой и сложной, обратная планировка помогает разбить ее на меньшие, более достижимые задачи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал и о других вариантах загадки желания. К примеру, есть интересный ритуал, который называют восточным или китайским. Суть его – в исполнении не только собственных желаний. А понадобится для этого восемь апельсинов. Подробнее о ритуале – читайте в материале.

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