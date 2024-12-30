Как достичь всех целей в новом году: 4 эффективные техники
Новый год – это время перемен, выводов, итогов, планов на будущее и, конечно же, загадывания желаний. Существует множество разных способов. Например, когда часы начинают бить двенадцать, нужно сформулировать свое желание четко и ясно, а затем выпить бокал шампанского. Важно визуализировать в настоящем времени, будто все уже сбылось: вместо "хочу купить квартиру" скажите "Я живу в новой квартире".
Но часто случается, что список планов переходит в категорию "нереализованных". Психологи говорят, что есть эффективные техники, которые помогут вам структурировать мечты и уверенно идти к результату.
Матрица Эйзенхауэра
Матрица Эйзенхауэра – это простой инструмент для управления временем и определение приоритетов задач. Она названа в честь Дуайта Д. Эйзенхауэра, 34-го президента США, который был известен своей способностью эффективно распределять время и ресурсы.
Суть матрицы состоит в том, чтобы разделить все задания на четыре категории по двум критериям:
- Срочность: нужно ли выполнить задание немедленно?
- Важность: насколько эта задача влияет на достижение ваших целей?
Далее идем по списку:
- срочные и важные задачи следует выполнить сразу;
- не срочные, но важные – запланировать в ближайшее время;
- некоторые срочные, но не важные задачи можно делегировать;
- не срочные и не важные можно вычеркнуть.
Метод WOOP
WOOP – это аббревиатура, которая расшифровывается как Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Это техника постановки целей, разработанная психологом Габриэлом Эттингеном. Смысл состоит в том, чтобы визуализировать желаемое, предусмотреть препятствия и разработать план действий.
Определите четыре шага:
- Wish – что вы хотите достичь?
- Outcome – какой желаемый результат? Представьте, что ваше желание уже исполнилось. Какие положительные последствия это будет иметь? Как вы себя будете чувствовать?
- Obstacle – какие могут быть трудности?
- Plan – разработайте конкретный план действий по преодолению предполагаемых препятствий. Используйте формулу "Если... тогда...".
Визуализация желаемого результата и планирование действий повышают мотивацию.
Smart-цели
SMART – это аббревиатура, которая расшифровывается как Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Каждая буква в этом слове отвечает за определенный критерий,
Цель должна быть:
- Specific (конкретной);
- Measurable (измеряемой);
- Achievable (реальной для выполнения);
- Relevant (соответствующей вашим ценностям);
- Time-bound (со сроком выполнения).
SMART-цели помогают структурировать ваши действия и отслеживать прогресс
Вот пример того, как можно превратить нечеткую цель в SMART-цель. Нечеткая цель: "Хочу похудеть". SMART-цель: "Я похудею на 7 кг до 1 марта декабря, занимаясь спортом 2 раза в неделю по 40-45 минут и соблюдая правильное питание."
Техника обратной планировки
Обратная планировка предполагает движение от конечной цели к начальным действиям. Фактически планирование начинается не с нынешнего момента, а с конечного результата. Определив цель, мы концентрируемся на действиях, необходимых для ее достижения.
- Нужно прежде всего сформулировать конечную цель и определить результат.
- Далее следует разбить цель на этапы, определить основные шаги, ведущие к цели.
- Затем нужно расписать действия для каждого этапа, привязать исполнение к срокам, разделив по дням или неделям.
- Еженедельно следует проверять прогресс и при необходимости обновлять план.
Установка дедлайнов для каждого этапа помогает эффективно управлять временем. Когда цель кажется слишком большой и сложной, обратная планировка помогает разбить ее на меньшие, более достижимые задачи.
Ранее OBOZ.UA рассказывал и о других вариантах загадки желания. К примеру, есть интересный ритуал, который называют восточным или китайским. Суть его – в исполнении не только собственных желаний. А понадобится для этого восемь апельсинов. Подробнее о ритуале – читайте в материале.
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