Каховское водохранилище обмелело на 70% – Минсреды

В результате подрыва армией России дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, Каховское водохранилище потеряло 70% воды. Это около 13,95 куб. км воды.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в воскресенье, 11 июня. Как отметили в ведомстве, в целом уровень воды постепенно снижается примерно на 1-5 см в час.

Уровень воды в Днепре на отметке Херсон уже снизился почти на 1,5 метра и составил 4,2 метра. В районе природного парка "Нижнеднепровский" в Херсонской области (расположен на территории Бериславского, Белозерского, Голопристанского и Олешковского районов, городов Херсона и Новой Каховки) вода cошла на 20 см, по сравнению с показателями вечера прошлого дня.

Как сообщили в Минсреде, специалисты Государственной экологической инспекции и Госводагентства, в местах, где это возможно, осуществляют отбор проб воды. По результатам лабораторных исследований в днепровской воде и воде реки Ингулец содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимых концентраций.

"Экологические инспекторы продолжают фиксировать и вычислять весь ущерб, причиненный окружающей среде из-за террористической атаки России на Каховскую ГЭС", – отметили в ведомстве.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сказал, что по состоянию на 10 июня на правом берегу Херсонской области постепенно начал спадать уровень воды после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Площадь затопления уже уменьшилась почти вдвое.

По его словам, эвакуация населения продолжается, несмотря на постоянные российские обстрелы. Во время одного из них были ранены двое волонтеров.

По состоянию на 11 июня, на правобережье Херсонщины подтопленными остаются 32 населенных пункта, на оккупированном левобережье – 14 городов и сел. На Херсонщине и Николаевщине подтверждена гибель 6 человек из-за наводнения, пропали без вести десятки, среди них семеро детей.

Впрочем, на Херсонщине вода постепенно спадает, накануне она отошла из трех сел Бериславского района, затопленные площади уменьшились почти вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.