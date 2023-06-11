Площадь затопления уменьшилась почти вдвое: уровень воды на правобережье Херсонщины постепенно спадает

На вечер субботы, 10 июня, на правом берегу Херсонской области постепенно начал спадать уровень воды после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Площадь затопления уже уменьшилась почти вдвое.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Вода отошла из нескольких населенных пунктов, которые были затоплены.

По сравнению с утром субботы средний уровень подтопления уменьшился на 27 см и сейчас составляет 4,45 м.

"Вода отошла из Николаевки, Львово и Ольговки Бериславского района. Подтопленными на правобережье остаются 32 населенных пункта. Под водой 3 784 жилых дома", – сказал начальник ОВА.

По его словам, эвакуация населения продолжается, несмотря на постоянные российские обстрелы. Во время одного из них были ранены двое волонтеров.

В общей сложности с правобережья эвакуировали 2 699 человек, из которых 178 детей и 67 маломобильных людей.

В то же время, на оккупированном левом берегу Херсонщины ситуация остается критической. Там затоплены 14 населенных пунктов, но оккупационная "власть" не проводит эвакуацию.

"Россия действует по столетиям отработанному сценарию по уничтожению украинцев", – добавил Прокудин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ООН пожаловались, что Россия не пускает ее представителей на левый берег Херсонщины. При этом в организации заявили, что там есть целый каскад проблем.

– По состоянию на вечер 10 июня из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей эвакуировано более 3 тысяч человек. Но речь идет только о подконтрольной Киеву территории Украины.

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