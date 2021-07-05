Кабмин ввел новые правила въезда в Украину из-за коронавируса Дельта

Кабинет министров 5 июля ввел новые правила въезда в Украину. Причиной стало распространение нового штамма коронавируса Дельта.

Изменения коснулись украинцев и иностранцев, которые возвращаются в страну из Португалии, России, Великобритании и Индии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров у себя в Telegram.

Новые правила пересечения границы уже действуют со 2 июля. Федоров пояснил, что в Португалии, России, Великобритании и Индии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения новым штаммом. Всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест.

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"Всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение Вдома для прохождения 14-дневной самоизоляции", – сообщил министр.

Досрочно завершить самоизоляцию через Вдома, как и раньше, можно будет путем получение негативного результата теста, уточнил Федоров.

"Пока Украина находится в "зеленой" зоне, правила въезда из других стран не менялись, и приложение устанавливать не нужно", – написал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине начал действовать усиленный карантин из-за распространения штамма коронавируса Дельта. Пограничники контролируют состояние здоровья туристов, прибывших из стран, где была зафиксирована мутация COVID-19.