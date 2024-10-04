Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке: что известно

В Украине сократили срок, в который нужно явиться по вызову повесткой по почте в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Ранее он составлял 14 дней.

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Теперь из населенного пункта, являющегося административным центром области, нужно явиться в ТЦК в течение семи суток. Из других населенных пунктов – в течение 10. Соответствующее постановление Кабинета министров (№ 1134 от 01 октября 2024 года) опубликовано на сайте правительства.

Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) ТЦК и СП, его отдел или соответствующее подразделение разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ направляется адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.

Кабмин решил, что на явку из админцентра области хватит семи суток, из других городов/поселков/сел – 10 суток со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине повестки, присланные военнообязанным заказным письмом через "Укрпочту", законны. За игнорирование норм, указанных в документе, адресата могут по меньшей мере оштрафовать.

– С 17 сентября через почту уже было отправлено не менее 6000 вызовов в военкомат. В сети показали, как выглядят такие повестки.

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