Кабмин опубликовал решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня

Кабинет министров опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт.час.

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Соответствующее постановление №544 опубликовано на сайте правительства.

В Министерстве энергетики объяснили, что решение о повышении тарифов вынуждено. Основная причина - разрушение Россией энергетической инфраструктуры Украины.

С начала войны РФ повредила 50% украинской энергосистемы, часть электростанций оккупирована.

Без просмотра тарифа Украина не смогла бы подготовиться к следующему отопительному сезону, заверили в Минэнерго.