К концу 2023 года базовые станции 'Киевстар' оборудуют 110 тыс. новых аккумуляторов

Национальный телеком оператор подготовил сеть к возможным перебоям с электроэнергией. Для этого компания установила на базовых станциях более емкостные аккумуляторы, которые могут работать без подзарядки от электроэнергии до 6 часов. Общая сумма инвестиций Киевстара в энергобезопасность достигла 988 млн грн.

В течение 2023 Киевстар установил на базовых станциях 80 тысяч новых аккумуляторов, которые могут обеспечивать работу телеком оборудования 4-6 часов без использования сетей электропитания. До конца года компания планирует установить еще 30 тысяч таких аккумуляторов.

Кроме того, с февраля 2022 года компания втрое увеличила количество стационарных и мобильных дизель-генераторов, которые могут длительно обеспечивать работу всех критически важных объектов телеком сети. Если в начале войны в распоряжении компании было 700 таких генераторов, то сейчас их 2200. При этом 850 генераторов было подключено базовых станций Киевстар другими коммерческими компаниями и предприятиями.

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Киевстар позаботился также и об абонентах, пользующихся "Домашним Интернетом". Так, на сети фиксированного Интернета устанавливается 50 тысяч блоков бесперебойного питания, что позволит обеспечить функционирование как минимум 70% сети фиксированного Интернета во время блекаутов. В ряде городов Украины Киевстар уже начал развертывание и тестирование технологии GPON, которая более энергонезависима. До конца 2023 года телеком оператор планирует запустить GPON-сеть в коммерческое использование.

С начала войны телеком оператор Киевстар уже инвестировал почти 988 миллионов гривен в энергобезопасность телеком инфраструктуры. Из них 688 миллионов гривен инвестированы в источники энергии для сети мобильной связи, а более 300 млн грн – в сеть "Домашнего Интернета".

Услугами связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, а услугами "Домашнего Интернета" – более 1 миллиона абонентов. Телеком оператор неуклонно развивает и отстраивает телеком сеть, чтобы предоставлять своим абонентам стабильные качественные услуги связи и передачи данных.