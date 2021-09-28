К годовщине трагедии Бабьего Яра в школах проведут Национальный урок памяти: присоединятся известные деятели

К 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, 29 сентября, в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти. По городам к проведению урока присоединятся известные культурные и общественные деятели. В Киеве, в одной из школ, участие в мероприятии примет музыкант Святослав Вакарчук.

Урок будет проводиться для учеников 5-11 классов на базе образовательной онлайн-платформы "Красная точка памяти". Стрим урока в 10 утра начнется на сайте Министерства образования и науки Украины, на официальной странице МОН в Facebook и на Facebook-странице Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

К Национальному уроку памяти в регионах также присоедянятся общественные деятели, пользующиеся моральным авторитетом и уважением в обществе. Уроки вступительными речами откроют:

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в Виннице – Леонид Трахтенберг , директор музея Холокоста Винницкой области. Урок состоится в учебно-воспитательном комплексе: общеобразовательной школе I-III ступеней – гимназии №23;

в Житомире – Георгий Мокрицкий , украинский писатель, историк-краевед, журналист, фотохудожник, издатель. Урок состоится в общеобразовательной школе №21;

в Харькове – Игорь Терехов, секретарь городского совета, исполняющий полномочия городского головы. Урок состоится в Харьковском научном лицее-интернате "Одаренность";

в Днепре – Анна Личман , народный депутат Украины. Урок состоится в научном лицее международных отношений II-III степеней Университета таможенного дела и финансов;

в Одессе – Павел Козленко , общественный деятель, историк, юрист, кандидат философских наук, заслуженный работник культуры Украины, специалист по исследованию Холокоста. Урок состоится в Одесском юридическом лицее;

во Львовской области – Александр Захарьяш, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры педагогики и инновационного образования Института права, психологии и инновационного образования Национального университета "Львовская политехника". Урок состоится в Золочевском лицее (г. Золочев).

Урок призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству, посягательствам на право на жизнь. Его проводят совместно Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и Министерство образования и науки Украины.

"Урок должен раскрыть сущность трагедии Холокоста в Украине и осветить тему расстрелов в Бабьем Яру, развивать навыки критического мышления через анализ источников и способствовать современному восприятию процесса изучения истории. Понимание причин Холокоста должно развивать гражданскую ответственность и эмпатию. Молодежь должна вынести этические и нравственные уроки из трагедии, которая изменила ход истории ХХ века. Мы никогда не забудем об этих жертвах. Сохранение мира и утверждение гуманистических ценностей будут лучшей памятью о невинно погибших и будут служить залогом неповторения геноцидов в будущем", – отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он призвал педагогов поддержать деятельность онлайн-платформы "Красная точка памяти", на базе которой состоится урок. Платформа посвящена изучению истории Второй мировой войны и Холокоста и создана как помощник учителям истории.

Напомним: образовательная платформа "Красная точка памяти" и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней раньше были одобрены Министерством образования и науки Украины. В августе 2021 года Министерство образования и науки Украины и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки.