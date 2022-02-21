Известный журналист раскритиковал интервью 'Украинской правде' с Амирханяном

Известный украинский журналист и блогер Сергей Иванов обратил внимание на интервью Араика Амирханяна изданию "Украинская правда", в котором тот обвинил лиц, задействованных сейчас в дорожном строительстве, в систематическом получении "откатов".

"Обожаю наблюдать, как наши высоконравственные СМИ, при малейшей возможности одевающие наряды инквизиторов от свободы слова, "палятся" как на двойных стандартах, так и на откровенной "джинсе", – заметил Иванов.

Он также добавил: "На днях "УП" пошла дальше и выпустила интервью с Амирханяном, который со своими титушками совершал вооруженный захват "Укравтодора", коррумпировал чиновников и годами наживался на ремонте дорог, которые после этих "ремонтов" становились еще более убитыми. "УП" решила, что он – достаточно беспристрастный и релевантный источник, чтобы сделать с ним интервью".

Видео дня

Напомним, в СМИ присутствует информация, что армянский бизнесмен Араик Амирханян был неоднократно обвинен в действиях, подпадающих под санкции статей Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали СМИ, 1 апреля 2019 года Амирханян с семью мужчинами якобы ворвался в кабинет тогдашнего главы одесского Укравтодора Олега Вариводы, требуя, чтобы тот перевел его компании 100 млн грн.

Тогда, в апреле 2019-го, спецподразделение КОРД задержало Амирханяна, и полиция изъяла у его группы ножи и травматические пистолеты. Амирханян остался на свободе, поскольку суд отпустил его под личное обязательство.

Позже, 19 июня 2019 года, Амирханян ворвался в помещение Антимонопольного комитета, который тогда рассматривал дело аффилированных с Амирханяном компаний и принял решение о штрафе в 15,6 млн грн.

Его задержала СБУ, а АМКУ предъявила ему обвинение в организации "механизма незаконной переправки" людей из Украины в Россию через Крым.

25 июня 2019 года Амирханяна задержали по подозрению в финансировании свержения конституционного строя. В июле 2019 года Амирханян был выпущен под залог.

14 мая 2020 Амирханян предпринял четыре попытки "взять штурмом" Укравтодор в Киеве.

27 октября 2020 года СБУ объявила Амирханяна в розыск, а в феврале 2021 года Служба безопасности уведомила Амирханяну о подозрении в деле о присвоении 500 млн грн бюджетных средств.