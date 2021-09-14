Известный журналист о программе 'Большая стройка': Зеленский делает стране евроремонт

Программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка", которая предусматривает создание качественной инфраструктуры в масштабах всей страны, можно сравнить с евроремонтом.

Об этом написал в статье на "Украинской правде" известный журналист Павел Казарин. По его мнению, Зеленский не хочет быть "случайным президентом".

"Вряд ли он (Зеленский. – Ред.) хочет остаться в памяти как случайный президент. И теперь он делает стране "евроремонт", – отметил Казарин.

По мнению журналиста, к началу третьего года своего президентства Владимир Зеленский все меньше напоминает самого себя времен избирательной кампании.

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"Обещания "договориться посередине" сданы в архив, заигрывания с пророссийским электоратом – тоже. Промосковские политики и медиа привыкают жить под санкциями, призывы взять Украину в НАТО звучат всё категоричнее. Впрочем, не внешней политикой единой. Ключевую ставку внутри страны шестой президент делает на проект "Великого будiвництва". Страна ремонтирует дороги и мосты, строит школы и детские садики", – написал Казарин.

Журналист уверен, что шестой глава государства взялся строить Европу в украинском доме и "делает это как умеет".

При этом, подчеркнул он, инфраструктурное благополучие никогда не было главным содержанием европейского пространства.

"И теперь все будет зависеть от того, понимает ли это сам Владимир Зеленский. От того, насколько он верит в Европу и от того, как именно он ее себе представляет. Нам предстоит прожить с ним еще от трех до восьми лет", – резюмировал автор.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что инфраструктура является показателем отношения государства к своим гражданам.