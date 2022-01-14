Израильтянка подала в суд на старейшую мать Украины и хочет отобрать ребенка: детали скандала

В эпицентре скандальной ситуации оказалась женщина, которая хорошо известна не только жителям ее родного Чернигова, но и многим украинцам. Валентина Подвербная благодаря искусственному оплодотворению родила дочку за месяц до 66-летия и стала старейшей мамой страны. И вот спустя десять лет ее материнство оспорено в суде: жительница Израиля утверждает, что Валентина растит "чужую дочь".

Подробнее о скандале читайте в материале OBOZREVATEL.

Валентина Подвербная много лет живет в Чернигове. С личной жизнью не сложилось: два брака разрушились, две беременности закончились плачевно. В 30 лет женщина решила больше замуж не выходить.

Самым большим страхом Валентины было остаться в одиночестве, а когда ее мать умерла, женщина решила во что бы то ни стало родить ребенка. Усыновлять категорически не хотела – считала, что он так и останется чужим.

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Ни немолодой возраст, ни трудности не пугали женщину и она начала копить средства на ЭКО (экстра-корпоральное оплодотворение). Уже будучи на пенсии подрабатывала на рынке, могла сидеть на одной картошке – только бы собрать деньги на недешевую процедуру.

Для того, чтобы забеременеть, понадобилось три попытки, но в 2011 году Валентина наконец-то стала мамой и испытала долгожданное счастье.

Информация о том, что 65-летняя женщина родила ребенка, стала сенсацией – Валентину Подвербную признали старейшей матерью Украины. Всего нескольких месяцев не хватило до мирового рекорда.

Шумиха после родов и толпы журналистов возле подъезда так достали женщину, что уже через месяц она стала вести с дочкой изолированную жизнь.

"Валентина и раньше была нелюдимой, практически ни с кем не общалась, но теперь это приняло гипертрофированную форму", – рассказали соседи.

Подвербная перестала пускать в квартиру даже сотрудников социальной службы, которые приходили проверить, в каких условиях растет малышка. Была попытка решить вопрос через суд, но в итоге служба сдалась и иск отозвала. Однако ситуация не улучшилась.

Анна-Мария, которую Валентина называла дома просто Машей, была "замкнута" исключительно на маме: женщина сделала все, чтобы ограничить контакты ребенка с внешним миром.

В голову ребенка вкладывалось, что игры с другими детьми приведут к тому, что она начнет пить и курить. Причем в том, что такое втолковывает именно мама, малышка сама призналась во время ток-шоу (чтобы посмотреть видео, проскрольте вниз материала).

Неудачным оказался и "поход" в детсад. Как рассказали в администрации детского заведения, в 2015 году Анну-Марию зарегистрировали, а в первый же день ее мама "отколола номер": сказала, что будет все время находиться с дочкой в детском саду. Также она требовала, чтобы воспитатели говорили ребенку "не косить, а смотреть прямо" – хотя словами проблему с глазами, конечно же, было не решить.

"В итоге мать просто перестала приводить девочку, выдумывала какие-то небылицы, будто мы хотели избавиться от ребенка. Более того, рассказывала это и дочке. Представляете, как настроен ребенок?!", – рассказали в садике.

Были проблемы и с медицинским обслуживанием ребенка. В поликлинике Валентина Подвербная и вовсе написала отказ, чтобы никто "даже не пытался". Не хотела, чтобы Анне-Марии врачи посмотрели глаза, заявляла, что "дочка просто балуется".

Соседи утверждают, что с каждым годом ситуация ухудшалась: "Женщина, как вы понимаете, не молодеет, ей уже далеко за 70, а странности прогрессируют. Страшно подумать, что будет с девочкой – а она чудо".

Несколько раз соседи замечали, что женщина попрошайничала. Но на все предложения о помощи получали от Валентины категоричный отказ.

"Валентина, несмотря на то, что может и прикрикнуть на девочку (та гиперактивная) и даже использовать ненормативную лексику, до безумия любит ее. В ней смысл ее жизни. Но что будет дальше?", – говорят соседи.

Сама же Подвербная на протяжении десяти лет после рождения дочки твердит одно: "Я ее никогда не отдам". От претензий социальной службы Валентина отбилась, но в этой истории появился неожиданный поворот.

Такое, говорят в Чернигове, могло быть сюжетом для сериала, однако оказалось реалиями. Бывшая харьковчанка Оксана Спектор, которая сейчас живет в Израиле, оспорила в Новозаводском районном суде Чернигова материнство Валентины Подвербной.

Оказалось, что обе женщины были пациентками одной киевской клиники. Но Оксана Спектор убеждена, что ее яйцеклетки использовали для оплодотворения Валентины Подвербной – причем без ее согласия, незаконно. Потому она требует сделать ДНК-экспертизу, проверить – является ли она биологической матерью Анны-Марии.

Как, находясь в Израиле, женщина могла прийти к такому выводу? Оказалось, что Оксана в 2021 году посмотрела сюжет о старейшей матери Украины. А когда увидела девочку, то ахнула: ребенок был похож вовсе не на Валентину, а на Оксану. К тому же, нюансы со здоровьем оказались одни и те же. И женщина забила тревогу, начала выяснять что и как. Но учитывая, что Валентина Подвербная на контакт не хочет идти даже со знакомыми людьми, у женщины не было другого выхода, как подать в суд.

Оксана Спектор на сто процентов убеждена в своей правоте, потому просит суд признать ее матерью родившегося в Чернигове ребенка и внести соответствующие изменения в актовую запись о его рождении. 12 января суд начал рассмотрение дела, следующее заседание состоится уже в феврале.

"На контакт со СМИ Спектор идти не будет, даже сменила адвоката. К тому же, теперь суд будет заседать без прессы, так как дело касается маленького ребенка. Много этических моментов", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Чем закончится эта история – сложно представить. Однако если окажется, что биологической матерью Анны-Марии является все же Оксана Спектор, это затронет судьбы нескольких человек. Также будет вопрос к клинике, где проводилось ЭКО. Врач, который проводил процедуру, уже заявил, что архивы за давностью уничтожены.

Видео ток-шоу, в котором участвовала Валентина Подвербная с дочкой, когда той было 5 лет:

OBOZREVATEL будет внимательно следить за рассмотрением дела, которое беспрецедентно для Украины.