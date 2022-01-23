Израильтян в Украине призвали заполнить анкеты для быстрой связи на случай агрессии РФ

Граждан Израиля, которые находятся на территории Украины, "в свете сложившейся ситуации" попросили заполнить анкету с личными данными. Это нужно для быстрой связи с ними на случай нападения России.

Соответствующая информация была опубликована на сайте посольства Израиля в Украине. Свои данные в анкету в консульском отделе МИД посоветовали внести всем своим гражданам в Украине, включая детей, не достигших 18-летия. Это же касается и лиц, у которых есть разрешение на проживание в Израиле.

Отмечается, что документ должен быть заполнен на каждого члена семьи индивидуально. Сделать это можно на украинском или русском языках, а также на иврите.

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В анкету израильтянам нужно внести такие данные: фамилия, имя, номер ID, номер мобильного телефона, область и населенный пункт проживания в нашей стране, Email, данные контактного лица в Израиле.

Добавим, что ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский говорил в интервью NEWSru.co.il, что в дипведомстве пристально следят за обстановкой возле украинских границ и данными о возможном нападении РФ. Он сообщил, что у каждого посольства Израиля всегда есть план действий на случай чрезвычайной ситуации

"Мы сделаем все, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность как дипломатов, так и других израильских граждан, которые находятся на территории Украины...У каждого израильского посольства есть план действий. Есть он и у нас. Если возникнет необходимость, мы будем действовать соответственно этому плану", – резюмировал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СМИ писали, что членам семей дипломатов США в Украине прикажут вернуться домой, а второстепенные сотрудники смогут уехать добровольно. Сообщалось, что объявление о таких шагах может быть сделано в течение нескольких дней.