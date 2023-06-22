Изобретательность и трудолюбие на высоком уровне: украинский фермер принялся самостоятельно разминировать поля. Видео

Изобретательность и трудолюбие украинцев продолжают поражать мир. В одном из аграрных хозяйств Украины фермер создал машину для разминирования, чтобы самостоятельно очистить свои поля.

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Соответствующее видео обнародовано в Twitter-аккаунте Seveer of the 95th rifles. Ресурсов, чтобы разминировать сельскохозяйственные поля, у саперов сейчас нет, поскольку в приоритете – линии электропередач, газопроводы и т.д.

Поэтому фермер изобрел свой способ разминирования. Машина для разминирования сконструирована на основе обычного трактора, к которому прикрепили запчасти из другой сельхозтехники и броню.

Этот трактор в водителе не нуждается, потому что имеет дистанционное управление. Это позволит обезопасить оператора, который будет находиться на безопасном расстоянии при проведении работ по обезвреживанию снарядов.

"Находчивость и трудолюбие этих людей на другом уровне. У фермера нет времени ждать, пока его земля будет очищена от мин, поэтому он придумал дистанционно управляемый трактор для разминирования и культиватор", – говорится в сообщении.

Напомним, на территории Киевской области саперы обезвредили около 210 тысяч взрывоопасных предметов. Специалисты, в частности, обследовали 4690 объектов и около 2400 км дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, служебные собаки Государственной пограничной службы Украины прошли обучение по минно-розыскной работе. Они готовы выполнять соответствующие функции на деоккупированных территориях Украины.

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