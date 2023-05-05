"Минно-розыскные функции в действии": пограничники показали, как служебные собаки помогают разминировать территорию. Фото
Служебные собаки Государственной пограничной службы Украины прошли обучение по минно-розыскной работе. Они готовы выполнять соответствующие функции на деоккупированных территориях Украины.
В частности, четвероногие будут заниматься разминированием. В ГПСУ показали, как это будет происходить.
"Минно-розыскные функции служебных собак в действии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что без четвероногих напарников на границе – никуда, но они еще и уникальные помощники в разминировании территорий, ведь могут почувствовать закопанную в земле мину.
"Пограничники вместе со своими подопечными прошли обучение по минно-розыскной работе, поскольку будут работать на деоккупированных территориях и будут помогать разминировать местность. Служебные собаки не только помогают защищать государственную границу, но и спасают жизнь, иногда жертвуя собственными", – отметили в ГПСУ.
Напомним, поисками людей под завалами разрушенного российской ракетой дома в Днепре занимались специально обученные собаки. Их фото тронули сеть.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали видео, как Патрон помогает в разминировании территорий.
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