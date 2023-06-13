На Киевщине обезвредили почти 210 тыс. взрывоопасных предметов: сколько времени понадобится на разминирование региона

На территории Киевской области саперы обезвредили около 210 тысяч взрывоопасных предметов. Специалисты, в частности, обследовали 4690 объектов и около 2400 км дорог.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Работы по разминированию региона продолжаются.

"Работаем активно. В Киевской области уже обследовано 4690 объектов, почти 2400 км дорог, 172 км железнодорожных путей, 1504 км линий электропередач. Всего соответствующими службами обезврежено почти 210 тыс. взрывоопасных предметов", – сообщил Кравченко.

По его словам, в настоящее время саперами идентифицировано более 17 тысяч гектаров опасной территории. По разным оценкам, на полное разминирование региона понадобится от 30 до 70 лет.

"На прошлой неделе Киевский областной совет поддержал проект изменений в областную целевой программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера". Теперь программой будет предусмотрено финансирование на разминирование Киевщины. Уже разработали дорожную карту разминирования", – резюмировал Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе столичные взрывотехники предотвратили масштабный взрыв. Во время очередной масштабной атаки РФ на Киев саперы вынесли из горящего здания несдетонированную боевую часть дрона-камикадзе Shahed.

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