Изнасилование из-за короткой юбки и каблуков? Украинцы возмутились из-за учебника ''Основы здоровья'' для 8-го класса. Фото

В 2023 году в украинских школах детей продолжают учить тому, что виновной в изнасиловании якобы может быть и сама жертва, а не только насильник. В частности, эту идею продвигают в учебниках "Основы здоровья" для 8-го класса.

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Речь идет об издании авторства И. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. В нем рассказывается о том, что "виктимные" вещи, жесты и поведение – короткие юбки, яркий макияж, высокие каблуки и декольте, а также флирт, неоднозначные взгляды и общение с малознакомыми людьми якобы увеличивают риск стать жертвой сексуальных преступлений.

Таким образом учебник продвигает позицию виктимблейминга – обвинения жертвы (англ. victim blaming), когда на нее перекладывается полная или частичная ответственность за совершенное в отношении нее преступление. Об этом редакции OBOZREVATEL рассказала украинка, чья дочь учится в 8-м классе по этому учебнику.

По ее словам, девочка пожаловалась на информацию, которую учительница преподавала на уроке. Она касалась того, что девушкам не желательно делать макияж, красить волосы, вместо этого нужно отращивать и не стричь их, потому что "вы девушки", а еще не носить платья, короткие юбки и т. д.

"Аргументировала все это тем, что так девушки провоцируют ребят на насилие. Дочь все это с возмущением рассказала мне. Первая реакция была, что у учительницы проблемы с адекватностью. Я хотела поднять этот вопрос в школьном чате, но не успела еще написать сообщение, как дочь принесла учебник и показала параграф, который они сейчас проходят. Тогда я поняла, что проблема вышла за пределы вопроса компетенции учительницы и уже носит массовый характер. Если бы это был/ла учитель/ница не с советским образованием, то хочется верить, что этот человек пошел бы против системы и школьной программы и излагал тему совсем иначе. Еще поражает понимание того факта, что с 2016 года эти учебники до сих пор не изъяли из школ и школьной программы. Да, новые сейчас печатают без этой информации, но и старые оставили. Большой вопрос к Минобразования по этому поводу", – отметила мама 13-летней школьницы.

Она привела несколько примеров из учебника. В частности, в параграфе №18 "Противодействие сексуальному насилию" (раздел "Виктимное поведение") школьникам, по ее словам, преподают устаревшие стереотипы в освещении этого вопроса, с которыми современное общество пытается активно бороться. Как маму восьмиклассницы ее возмутило, что подобное продолжают вкладывать детям в головы в школе, да еще и в таком хрупком возрасте – 13-14 лет, когда происходит пик подросткового кризиса.

"Для меня это выглядит дико, потому что, во-первых, происходит максимальная дискриминация. Ведь насилие может происходить не только в отношении девушек. Но радует, что сами дети в классе дочери понимают, что эта информация неадекватна. Во-вторых, кроме осуждения флирта, макияжа и путешествий автостопом, детям не объясняют, что такое культура согласия, отсутствует хоть минимальное сексуальное образование с базовыми понятиями "приемлемо/неприемлемо". Неужели педагоги не понимают, что они вкладывают в головы детей? Это же откровенная советщина во всех ее ярких проявлениях, когда "жертва всегда сама виновата" и "бьет – значит любит". Я категорически против, чтобы моему ребенку излагали такую информацию люди, которые так или иначе имеют для него авторитет, потому что это учитель, он не может учить плохому. Но видим, что еще как может", – поделилась мнением женщина.

Она добавила, что школьники все же понимают: яркий вид – не причина оправдания насилия. В то же время их так же разочаровывает тот факт, что в школе им навязывают противоположное мнение.

По словам мамы школьницы, получить поддержку от других родителей ей, к сожалению, не удалось, поскольку не все понимают, в чем проблема.

"Таковы реалии. Жаловаться руководству школы не вижу смысла, потому что понимаю, что учебники печатали не в конкретном учебном заведении, а под эгидой министерства и распространили по всем школам страны. В этом случае руководство школы должно стать поддержкой и помочь поднять вопрос на высшем уровне. Поэтому следующим шагом лично для меня станет написание открытого письма к МОН с требованием изъять учебник, который вредит детям. Информацию о петиции пока не видела, если таковая появится, то поддержу и максимально распространю в соцсетях. Но думаю, что удастся найти понимание с МОН и без петиции. Хочется в это верить", – подытожила украинка.

На учебник, по которому до сих пор учатся украинские дети, также обратила внимание писательница и блогер Екатерина Баррел (Катя Блестка). На своей странице в Facebook она опубликовала фото из этого учебника "Основы здоровья" и еще одного по этому же предмету, но издательства "Ранок". Оба активно продвигают идею виктимного поведения, уча школьников тому, что жертва якобы может спровоцировать на преступление своими действиями или внешним видом.

В то же время в комментариях отмечали, что тему "Виктимное поведение" в украинских школах не изучают уже около пяти лет, вместо нее рассматривая только уголовную ответственность за преступления сексуального характера. Однако тогда остается вопрос к учебникам, ведь из них этот параграф не убрали, раздел о виктимном поведении продолжают печатать даже в новых изданиях.

В связи с этим у некоторых родителей появляются мысли о том, что, возможно, стоило бы отказаться от предмета "Основы здоровья", если в некоторых аспектах он приносит детям больше вреда, чем пользы.

Также в комментариях звучали мнения о том, что необходимо создать петицию с требованием убрать из школ учебники, в которых пишут о том, что жертва якобы частично виновна в совершенных против нее преступлениях.

Отметим, что о виктимблейминге в Украине вновь активно заговорили около недели назад, когда в сети распространилась информация о скандальных вечеринках в Киеве, на которых парни якобы накачивали девушек наркотиками и алкоголем, а затем насиловали их.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 января в соцсетях появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей якобы предлагает девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилует их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей.

– Уже 1 февраля стало известно, что правоохранители нашли участников вечеринок и проводят обыски в Киеве и еще в одном регионе страны. По этому факту было открыто уголовное производство.

– Двум организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве, подозреваемых в создании и распространении порноконтента с девушками, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. Их отправили в СИЗО на два месяца.

– В то же время один из фигурантов дела радуется тому, что о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.

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