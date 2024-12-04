Избегайте сплетен: астролог дала прогноз на 4 декабря

В среду, 4 декабря, когда Луна находится в знаке Козерога, организм наполняется энергией, подобной мощному леопарду, готовящемуся к прыжку. Важно направить этот потенциал в правильное русло, ведь иначе энергия может обернуться во вред.

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Нумеролог и астролог Исита Гая в комментарии OBOZ.LIFE рассказала, чем особенно эта среда, и какая деятельность станет идеальным выбором, чтобы гармонизировать внутреннее состояние.

Контроль эмоций и работа над собой

Этот день особенно благоприятен для борьбы с отрицательными мыслями и вредными повадками. Главное – отказываться от них не ради других, а ради собственного комфорта и внутренней гармонии. Трансформация негатива в позитив способна изменить восприятие мира и сделать этот день успешным для тех, кто готов к риску.

Исита Гая посоветовала в этот день избегать сплетен, осуждать кого-нибудь.

"Если планируете встречи с друзьями и захочется поговорить, я бы советовала избежать этого, потому что именно в эту среду, если вы сплетничаете, вы создаете себе негативную карму на будущее", — предупредила нумеролог.

Она советует 4 декабря благодарить за все, что у вас есть.

"Поблагодарите своих врагов. Поблагодарите всех людей, которые ушли из вашей жизни. Посвятите этот день благодарности. Поблагодарите всех событий в вашей жизни, всех ситуаций. И в первую очередь себе – за то, что вы выбрали родиться на этой планете. В период прохода, в период большой трансформации вы все равно пришли для того, чтобы поддержать этот мир, поддержать человечество и проявить здесь свою энергию", – добавила Исита.

Она рекомендует практиковать благодарность с самого утра, как человек только проснется.

"Вы можете сделать ее (практику благодарности. - Ред.) утром. Проснулись и поблагодарили этот день, создателя, себя, поблагодарили солнце. Написать все пункты, за которые вы благодарны этому дню, и вступить с легкостью в новый день", — резюмировала астролог.

OBOZ.UA также сообщал, какой будет среда, 4 декабря, для всех знаков Зодиака.

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