Из-за наводнений в Европе может испортиться качество воды в Украине: какие области в зоне риска

Из-за непогоды, накрывшей соседние страны, в Украине может испортиться качество воды. В зоне большего риска находится Одесса и область.

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Об ухудшении ситуации сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней. В регионе существует угроза загрязнения поверхностных водоемов.

В частности, речь идет о загрязнении рек Днестр и Дунай, а также крупнейшего природного озера Украины – Ялпуг. Обе реки и озеро являются источниками питьевого водоснабжения части населения Одесской области.

Как отмечают в Центре, чтобы предотвратить возникновение инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций специалисты усилили мониторинг качества питьевого водоснабжения, а также контроль за состоянием здоровья населения области.

"При усложнении эпидемической ситуации будет проинформировано дополнительно. Ситуация находится под постоянным контролем", – констатируют специалисты.

Напомним, что в минувшие выходные странами центральной и восточной Европы прокатился шторм "Борис", повлекший сильные ливни и наводнения. Огромный ущерб непогода нанесла Польше, Чехии и Австрии. В затопленных районах есть погибшие и пропавшие без вести.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Австрии, Чехии и Польше осадки повлекли за собой страшное наводнение. Регион объявили зоной стихийного бедствия. В результате непогоды есть погибшие, по меньшей мере 1600 человек эвакуированы. Кроме того, обесточены сотни тысяч домохозяйств, разрушены линии электропередач, произошли значительные перебои в железнодорожном движении.

Из-за наводнений в Польше и Чехии отменен ряд рейсов. Укрзализныця позволяет пассажирам бесплатно пересаживаться на другие рейсы в течение суток без обмена билетов, а поезда из Праги в Чоп будут ехать в объезд с небольшой задержкой.

Одессу также 15 сентября залил сильный ливень. Она превратила многие улицы города в реки, подтопила дома, парализовала движение транспорта на некоторых улицах.

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