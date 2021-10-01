Из-за массовой трудовой миграции на украинских предприятиях не хватает работников, – эксперт

На крупнейших украинских промышленных предприятиях существует проблема кадрового голода. Она усугубляется несовершенством системы образования, и как следствие трудовой миграцией.

Опросы показали, что 55% населения Украины до 25 лет связывают свое будущее с миграцией, рассказал экономический эксперт Олег Пендзин, сообщается в статье УНИАН.

"Сегодня человек, который имеет достаточно высокий уровень профессионализма в любом техническом деле, очень легко находит работу и в Польше, и в Германии, и где угодно. Более того, поляки и немцы максимально упростили порядок получения трудовых виз для украинских трудовых мигрантов", – сказал Пендзин.

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Эксперт отметил, что в Польше, Германии, Словакии, Венгрии и Румынии наблюдается большое спрос на водителей, инженеров и на людей с высоким уровнем умения обработки металла.

Как отмечают журналисты, трудовая миграция профессионалов технических специальностей ставит под угрозу существование крупнейших украинских предприятий, которые и так испытывают кадровый голод из-за все меньшего количества выпускников и абитуриентов необходимой специализации.

Существующий негативный тренд уже сейчас ощущают руководители предприятий в сфере энергетики, машиностроения, металлургии, оборонной, строительной сфере и химической промышленности: средний возраст трудовых коллективов на большинстве заводов уже превышает 40 лет, а значительную долю персонала составляют пенсионеры.

Как отмечают эксперты в сфере образования и участники рынка, это грозит невозможностью работы крупнейший промышленных предприятий в недалеком будущем, поэтому Украине необходимы стратегические программы поддержки базовых отраслей промышленного сегмента, в том числе стратегии развития профессионально-технического образования и его популяризации.