'Из российского плена возвращено уже 2279 украинцев и украинок': Зеленский поблагодарил всех, кто занимается обменами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из российского плена уже удалось вернуть 2279 украинцев и украинок. Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для успешных обменов.

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Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения в среду, 26 апреля. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

"Прежде всего я хочу сегодня поблагодарить всю нашу команду, которая занимается обменами", – сказал он.

Президент отметил, что сегодня удалось вернуть домой в Украину еще 44 человека из российского плена, большинство из которых военные – рядовые, сержанты и офицеры. Есть среди них защитники "Азовстали" и Мариуполя, а также других городов Донбасса, Херсона, Харьковщины. Двое обмененных граждан – гражданские.

"И это важно, что команда работает по всем, кто в плену… Даже если это особенно трудно, как, в частности, по некоторым категориям пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные – одна из тех категорий, по которой сложно", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит обо всех, кто оказался в руках врага. По его словам, даже если в отношении конкретного человека нет точной информации о том, что с ним произошло, где может находиться, такого человека все равно ищут и проверяют настолько, насколько возможно.

"Украина должна вернуть всех своих. Я благодарю всех вас, ребят, кто координирует эту работу: Буданов, Ермак, Лубинец, Усов, Малюк, Клименко… Спасибо каждому и каждому, кто помогает и в ГУР МО, и в Офисе, и в СБУ , и в других наших структурах. Конечно, спасибо отдельно всем нашим воинам на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда. Каждый российский пленный – это возможность обмена нашего человека. В общей сложности возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок", – сообщил он.

В то же время президент рассказал, что провел сегодня длительные и рациональные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

"О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию нашим отношениям – Украине и Китаю", – сказал он.

Зеленский добавил, что есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир. Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности, а также в соблюдении главных правил безопасности, в частности по недопустимости угроз ядерным оружием и распространению ядерного оружия миром.

"Мы все равно заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью обезопасена и чтобы атомные станции вообще никогда снова не использовались ради военных целей – а именно такое циничное использование АЭС Россия пытается сделать нормой. Очень важно, что Китай имеет одинаковый с нами взгляд на свободу мореходства и торговли Я проинформировал господина Си Цзиньпина о наших усилиях по возобновлению морского экспорта продовольствия, и я услышал слова поддержки нашей Черноморской зерновой инициативы, ее продления, а также поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины", – отметил глава страны.

При этом значительная часть разговора была посвящена взглядам на то, как можно восстановить справедливый мир. Зеленский представил китайскому лидеру украинскую формулу мира, ее конкретные пункты. Стороны договорились продлить наши коммуникации.

Кроме того, сегодня Зеленский принял участие в конференции в Риме, посвященной восстановлению Украины. Он пояснил, что это особый формат общения чиновников и представителей промышленности и бизнеса наших стран, Украины и Италии. Чтобы можно было напрямую привлечь в Украину тех, кто олицетворяет экономическое могущество Италии.

"Я благодарю госпожу Премьер-министра Джорджи Мелони за эту конференцию, за ее слова о неизменной поддержке Украины. Важно, что уже сейчас намечаем наше сотрудничество в 24-м году. В частности, это касается будущего итальянского председательства в G7, а также подготовки большой донорской конференции по восстановлению. Провел отдельный телефонный разговор с Джорджей. Ключевой темой было уже оборонное сотрудничество, поддержка наших воинов. Спасибо, Италия!" – отметил он.

Президент также рассказал, что сейчас проводится особая работа с партнерами по координации оборонных шагов и поставок.

"Очень важно для Украины, чтобы каждый, кто вместе с нами работает на защиту свободы, четко понимал, какую перспективу имеет наша сила, что конкретно мы можем. Чем лучше мы понимаем друг друга, тем проще работать ради общей победы. По понятным причинам детали такой коммуникации публично пока не приводим", – объяснил он.

Кроме того, Зеленский провел в среду разговор с директором МАГАТЭ Гросси. Он отметил, что годовщина Чернобыльской катастрофы – это именно тот день, когда стоит напомнить всем в мире, насколько хрупка наша безопасность. И тем более тогда, когда уже больше года каждый день и поминутно сохраняется искусственно созданная Россией угроза радиационной катастрофы на Запорожской атомной станции.

Отмечается, что только полный контроль над ЗАЭС может вернуть и полную безопасность, причем не только нашей стране, но и всей Европе, всему миру.

"Радиация не признает государственных границ так же, как и Российская Федерация. И только полное соблюдение правил может обеспечить безопасность. Отдельно хочу поблагодарить господина Гросси за его инициативу – очень важную социальную инициативу – такую специальную программу медицинской поддержки для персонала всех наших атомных станций. Спасибо за поддержку наших людей! Спасибо каждому и каждому, кто нам помогает бороться против агрессии! Слава всем украинским воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах и на боевых задачах!" – резюмировал президент.

Напомним, последний масштабный обмен пленными удалось совершить на Пасху, 16 апреля. Тогда Украина вернула 130 своих воинов, в том числе военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ. Домой тогда вернулись рядовые и попадавшие в плен сержанты на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.