'Из пламени родились': во Львове открывается выставка о Героях сегодняшнего дня

4 апреля во Львовском историческом музее на площади Рынок, 6 открывается уникальная выставка фотографий и артефактов войны "Из пламени родились", посвященной украинским военным, волонтерам и медикам.

Обычные, на первый взгляд, вещи красноречиво говорят о борьбе за свободу в российско-украинской войне.

Более 40 экспонатов из коллекции Национального музея Революции Достоинства, которые рассказывают 23 истории участников российско-украинской войны от команды проекта "Из пламени родились". В проекте и одноименном артбуке, сделанном фотографией Миной Сорвино, собраны портреты украинцев – героев, на наших глазах творят новую историю мира.

Выставка знакомит с Героями: военными, медиками, волонтерами, приближающими Победу. Среди них – Юлия "Тайра" Паевская, Вадим Karaya Ворошилов, главный анестезиолог ВСУ Александр Бугай, Давид Касаткин "Химик", волонтер Тата Кеплер, Леонид Остальцев.

Вещи, ставшие музейными экспонатами, принадлежали украинским военным, медикам и волонтерам. Среди артефактов есть почетные медали, награды, рисунок, сделанный павшим защитником Виталием Киркачем-Антоненко, картина военной волонтерки, парамедика и полицейские Таты Кеплер и другие экспонаты, каждый из которых несет в себе историю героя.

Выставка "Из пламени родились" продлится во Львове до 29 апреля 2024 года. Организаторами являются Львовский исторический музей, Национальный музей Революции Достоинства и БФ "КРУГ".

"Чтобы дышать, мы должны каждый день быть достойными наших Героев", – говорит соорганизатор проекта "Из пламени родились" Владимир Нечипорук.

Когда мы начинали благотворительный проект "Из пламени родились", то попросили героев предоставить их вещи, связанные с личной историей на войне. И когда они были собраны, мы поняли, что эти предметы нужно показать людям и рассказывать о тех, кто на войне был и есть. Среди героев проекта уже погибшие. Есть тяжело раненые. Мы благодарны Музею Майдана за возможность рассказывать истории героев и показывать эти вещи. Это наша историческая память, по которой потомки будут изучать историю", – отметила соорганизатор проекта "Из пламени родились" Ирина Солошенко.

"Наша история куется массовым героизмом. Очень важно помнить, что война началась в 2014 году. Революция Достоинства показала нашему извечному врагу, что мы не сдадимся без боя, не поддадимся, и после этого он начал полномасштабное военное вторжение. На Майдане для многих открылась история героизма украинцев. За каждым героем стоят люди, которые хранили о нем память, и это тоже наша обязанность", – говорит Ольга Сало, заместитель генерального директора Национального музея Революции Достоинства.

Рукопись Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах Валерий Залужный написал предисловие специально для артбука проекта "Из пламени родились".

"Эта война навсегда оставит рубцы на наших телах и душах, на теле и душе родной страны. Мы победим. Вылечим раны. Отстроим государство. В память о павших. С мыслями о детях".

Фонендоскоп и медицинская шапочка главного анестезиолога ВСУ Александра Бугая

"Надевая эту шапку на глаза, у меня есть минутка задуматься, что можно лучше сделать для человека, чтобы спасти ему жизнь. Все думают, что я только поправляю шапку, но это дает мне дополнительные секунды, чтобы принять правильное решение. Она мне очень дорогая, но для такого дела не жалко отдать", – сказал о своей любимой яркой медицинской шапочке полковник медицинской службы Александр Бугай.

Главный анестезиолог ВСУ, начальник клиники неотложной медицинской помощи, интенсивной терапии, анестезиологии, реанимации и детоксикации Главного военного клинического госпиталя, провел в ней сотни интубаций и наркозов и спасал жизнью воинам. В первые часы полномасштабного вторжения и атаки на Киев заслуженный врач Украины находился на работе.

"Был в обычной для себя форме – это хирургический костюм, и, чтобы немного поднять настроение, надевал эту шапочку, она красива и бойцам тоже очень нравилась. Эта медицинская шапочка для меня – один из символов, что мы двигаемся в сторону Европы и что нет таких серых будней, как раньше. Тогда были белые, синие, черные шапочки. А это – как символ влечения к жизни", – говорит Александр Бугай.

Осколок и шеврон Арсена Смыка

Украинский военный Арсен Смык передал очень личные артефакты: шеврон с позывным "Веган" и осколок, который медики вытащили из его руки после ранения под Бахмутом 19 апреля 2023. Арсен добровольно пошел защищать страну с 19 лет и был на войне дважды - сначала году в АТО, затем в 2022-м, служил в 93-м ОМБР "Холодный Яр". Положил начало инициативе, по которой веганы-военные должны получать веганские пайки в рамках общего обеспечения потребностей ВСУ на государственном уровне.

"На дыхании патриотизма пошел защищать страну, у меня это зародилось еще из Революции Достоинства. Когда начался Майдан, я был еще несовершеннолетним, но мы вышли на "живую цепь". Затем отслеживал новости - АТО, бои за Дебальцево, Донецкий аэропорт и пошел служить на два года, был в частности под Волновахой. В 2022 году снова ушел - ибо кто весной этого года, когда штурмовали вражеские позиции на бахмутском направлении, получил осколочные ранения в руки, плечо и лицо. Этот осколок для меня – символ того, что надо продолжать борьбу дальше и важно, чтобы память о ней сохранилась ", – рассказал Арсен Смык.

Трофейный хвост от русской мины

Дмитрий Шандра был участником Революции Достоинства, в феврале 2022-го записался в киевскую ТрО, участвовал в боях за Мощун. Теперь он – боевой медик, младший сержант ВСУ.

Во время выполнения боевого задания на позициях поэт-парамедик унес хвостовик от вражеской мины из своего окопа.

"На войне действительно отсекается лишнее, но всегда есть соблазн представить, что это не предельная усталость, а какая-то просветленность или духовность", – считает Дмитрий Шандра.

Шлем Вадима "Karaya" Ворошилова

Легендарный летчик Герой Украины Вадим Ворошилов в 2011 году начал учиться в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Этот выбор он называет самым лучшим в жизни. До полномасштабного вторжения выполнил 1032 полета.

Об одном эпизоде со своей военной службы летчик Вадим Ворошилов рассказал медийщикам подробно – о 12 октября 2022 года, когда утром он сбил три Шахеды на южном направлении, а вечером два над Виннитчиной, но, поскольку обломки последнего Шахеда повредили кабину пилота. , лётчик отвел машину от города и благополучно катапультировался.

Часы работы: 10:00–17:30. Без выходных.

Стоимость входных билетов составляет 30 грн (полный), 20 грн (льготный).