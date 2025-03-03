Из некоторых аптек исчезли импортные лекарства против диабета после вмешательства государства в регулирование цен на препараты – СМИ

С 1 марта в аптеках должен был подешеветь ряд лекарственных средств. Однако вместо этого из некоторых аптек исчезли импортные препараты для лечения диабета.

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Об этом сообщили провизоры в комментариях для "Завтрака с 1+1".

Как рассказала провизор Алла, ситуация с этим лекарством осложнилась сразу после вступления в силу постановления правительства.

"Их почему нет. Они не приехали вчера и не приехали сегодня. Возможно, там какие-то решаются вопросы по цене. Но то лекарство, которое у меня было до 1 марта, оно переценено", – отметила она.

По ее словам, новые партии препаратов не поступают, а это может повлечь дефицит на рынке. Фармацевт также отметила, что хотя инициатива по снижению цен призвана сделать медикаменты более доступными, фактически она может привести к противоположному эффекту.

В сюжете для "Завтрака с 1+1" покупатели также поделились, почувствовали ли они снижение цен на лекарства с 1 марта. Часть украинцев не увидела разницы в стоимости действительно важного лекарства.

Напомним, что с 1 марта в Украине вступило в силу постановление Кабмина, ограничивающее торговые наценки на некоторые препараты. Также Министерство здравоохранения ранее опубликовало списки лекарств, цены на которые должны быть снижены с 1 марта.