Из национальной оперетты – в зенитную батарею: дирижер 'Маэстро' рассказал, как оказался на войне. Фото

Кирилл Быстревский с позывным "Маэстро", который в гражданской жизни был дирижером с высшим образованием, попал в зенитную ракетно-артиллерийскую батарею 32-й бригады ВСУ. Там он виртуозно овладел зенитной установкой 23-2.

До этого Кирилл успел закончить Консерваторию имени П.И.Чайковского, поработать в камерном хоре "Киев". В 2022 году он отправился на гастроли по Норвегии и Дании, а затем прошел по конкурсу в Национальную оперетту, но поработать там так и не успел.

Боец рассказал о том, как попал в ряды Сил обороны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Себя Кирилл считает условным добровольцем.

"С начала войны решил: сам в армию не пойду, но, если государство позовет – прятаться не буду. И не прятался, но попал в строй со второго захода. Впервые пошел сдавать психологический тест 17 января, и завалил. Помню капитан один ко мне прицепился: "Под суицидника косишь"? "Да нет, – говорю, – какой из меня суицидник? Вы учитывайте, что я музыкант, мы немного по-другому мыслим". Это факт. Но со второго раза уже прошел. Вот сейчас здесь, в зенитной ракетно-артиллерийской батарее 32-й бригады", – рассказал "Маэстро".

В армии он освоил две новые профессии: стрелок ПЗРК и наводчик ЗУ 23-2. Однако после нашей победы дирижер все же хочет вернуться к музыке.

Кирилл поделился тем, какую музыку слушает на фронте. Российских групп в этом списке нет, только украинские и зарубежные исполнители, потому что российскую музыку, по его словам, он сейчас слушать не может. То же самое и с фильмами на русском языке.

"Возможно вас удивит, но я с удовольствием слушаю рэп. Люблю Аlyona Аlyona. Но, в конце концов, я всеядный. Из украинских еще нравится Jerry Heil – с ней лично знаком. Она тоже училась в консерватории. А еще Лилу45, Бумбокс, АСАФАТОВ…Люблю зарубежных исполнителей – Thirty Seconds to Mars, Linkin Park, System of a Down, AC/DC, Metallica. А вот шансон не любил никогда", – говорит воин.

Слушает он и классическую музыку, есть в его плейлисте и произведения российских композиторов. Однако это, отмечает "Маэстро", скорее мировое, а не российское наследие.

"Рахманинова и Чайковского не могу удалить из своей фонотеки. Это мировое наследие. Фактически, Чайковский – российский композитор, только потому, что он родился в России. По факту это итальянская культура, итальянская школа. А Дмитрий Шостакович, хоть всю жизнь и прожил в России, пережил блокаду Ленинграда, но всегда высмеивал советскую власть. Его запрещали", – добавил защитник.

Он поделился, что музыкой заинтересовался с самого детства. Сначала пошел учиться на вокалиста – это давалось ему очень легко.

"Где-то в 8 классе учительница по музыке предложила поступать в музыкальное училище на дирижера. А окончив его, уже точно знал: музыка – это мое. Поэтому без проблем поступил в консерваторию. Хотел даже стать доктором искусства, подавал документы, но там были те, "кому нужно больше". А платить деньги я не захотел", – сказал Кирилл.

