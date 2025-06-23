Ивана Купала: какие травы нужны для венка

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 23 на 24 июня. Из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата празднования сместилась на 13 дней раньше. Неизменной остается тесная связь этого обрядового праздника с природой и традицией сбора купальских трав.

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OBOZ.UA рассказывает о традициях праздника и объясняет, какие травы издавна советовали вплетать в купальский венок. Согласно народным представлениям, травы, собранные на Купала, обладают особой силой

Когда и где собирать травы

Собирать травы рекомендуется на рассвете 24 июня, когда на растениях еще остается так называемая "ивановская роса" – ей приписывают очищающие и целебные свойства. Традиционно считалось, что эффективность таких растений возрастает именно в этот день, и именно при условии, что их собирают "с чистыми помыслами".

Место сбора также имеет значение: чем дальше от промышленных зон, дорог и застройки – тем лучше. Оптимальными считаются открытые луга, опушки лесов, речные поймы или высокие холмы.

Традиции купальского венка

Кроме лекарственных и символических трав, в купальские венки традиционно вплетали полевые цветы. Они имели четкую обрядовую нагрузку. Цветы в венке – это отражение природного цикла, молодости, плодородия и женской энергии. Их выбор зависел от местных особенностей, сезона и народных представлений о "сильных" и "чистых" растениях.

Цветы в венке должны были дополнять лечебные и обереговые свойства трав, создавая гармоничную композицию. При этом важным было не только значение каждого цветка, но и способ плетения – равномерный, без узлов, часто с включением красной нити или ленты как защиты.

Согласно традиции, девичий венок, пущенный на воду в ночь Купала, мог "подсказать" будущую судьбу – в частности, скорое замужество или жизненный поворот. Именно поэтому цветы в венке подбирались не только по внешней привлекательности, но и учитывая их символику и народное значение.

Какие цветы следует вплетать в венок

Зверобой – считается растением с "солнечной энергией", традиционно используется как противовоспалительное средство.

Горечавка – горькокорневая трава, которой приписывали способность очищать организм.

Иван-чай (кипрей) – распространенное в украинских широтах растение, обладающее успокаивающим действием.

Барвинок – символ вечности и защиты, входил в состав свадебных и обрядовых венков.

Полынь – по поверью, отгоняет нечистую силу, имеет горький вкус и используется в народной медицине.

Ромашка лекарственная – общеизвестный антисептик, также символизирующий чистоту и мир.

Тысячелистник обыкновенный – трава с кровоостанавливающими свойствами, использовалась в лечебных целях.

Чабрец – ароматическое растение, которое часто входило в обрядовые зелья.

Мята – освежающая и тонизирующая трава, популярная в быту и обрядах.

Лопух – несмотря на свою обыденность, считался полезным как растение для очищения организма.

Любисток – традиционное обрядовое растение, ассоциирующееся с темой любви и семейного благополучия.

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