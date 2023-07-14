Иван Выгивский назначен главой Национальной полиции Украины: что о нем известно

Кабинет Министров Украины назначил Ивана Выгивского главой Национальной полиции. Ранее он руководил НПУ в статусе исполняющего обязанности.

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Соответствующее решение Правительство приняло на сегодняшнем заседании. В течение 2021-2023 годов Выгивский был руководителем Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Выгивский родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. Работать в МВД начал в 1999 году на должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области.

В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины. В 2015-2016 годах работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

В 2016 году Выгивского назначили на должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. С 14 февраля 2020 года Выгивский занимал должность начальника ГУНП в Полтавской области. Имеет звание полковника полиции.

Женат, имеет дочь.

Сотрудники полиции Полтавщины отзываются о Выгивском как о спокойном, уравновешенном руководителе.

"Профессионал высшего пилотажа – коммуникабельный и умный. Всегда открыт к общению. С подчиненными обращается сдержанно и вежливо. В вопросах работы суров, но справедлив – с людьми общается без криков. Если что-то происходит не так, то он может сказать жестко, но повторюсь, без криков и унижений", – сказал источник OBOZREVATEL.

По его словам, Выгивский ставит реальные задачи и требует их выполнения, а если человек не справляется, то ищет того, кто сможет выполнить работу.

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Кроме того, было травмировано 25 человек, в том числе 10 детей.

Верховная Рада 7 февраля большинством голосов назначила Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат. После гибели руководителя ведомства Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах 18 января Клименко возглавлял структуру в статусе исполняющего обязанности.