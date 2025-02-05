Вместе к победе: читатели OBOZ.UA помогли приобрести для украинских воинов квадроцикл, дроны и другую технику. Отчет и розыгрыш подарков

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В прошлом году наша редакция проводила сбор средств с 1 марта по 1 июля 2024 года. И именно с помощью наших читателей мы смогли передать нашим военным квадроцикл, дроны и другую технику. А также сопутствующие товары к ней.

Сбор проводился на квадроцикл для 423 отдельного стрелкового батальона, который необходим на оккупированном берегу Херсонщины, и окопный РЭБ c-vog FPV killer с сопутствующими запчастями. Из требуемых 300 тысяч гривен (с учетом сопутствующих расходов на ремонт БПЛА для наших коллег) с вашей помощью было собрано 160 тысяч грн.

Чтобы еще больше поощрить наших читателей донатить на такое важное дело, мы решили разыграть украшения от украинского бренда ручной работы FROMLI среди тех, кто отправит на сбор от 100 грн.

Также было разыграно три снаряда от Gepard, предоставленных военными.

Наши победители:

Украшение получает человек, сделавший этот донат 21 марта в 11:36 ABNK DNIPRO 100

Наталья, сделавшая донат 15 марта 2024 года, получает снаряды от гепарда.

Также мы хотели бы отметить подарками наших постоянных донатеров, которые не пропускают ни один сбор:

– За самый большой донат подарок получает Sergiy Gromov. Он отправил самую большую сумму – 600 канадских долларов;

- Vasyl Taranets;

– Роман Ясинский.

Просим всех указанных в этом материале связаться с нами и отправить адрес, контакты и квитанции с фиксацией доната. Пишите в Telegram @lesia_gasych или по почте [email protected].

Напомним, что в июле 2023 года читатели OBOZ.UA помогли приобрести для украинских воинов дроны, авто, Starlink и другую технику. Тогда редакция объявила о сборе на БПЛА для сотрудников редакции, воюющих под Бахмутом.

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