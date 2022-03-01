IT-армия блокирует российские сайты за несколько минут – главные победы Украины на киберфронте

Полномасштабная война России против украинского народа длится уже 5 суток. За это время весь мир узнал, кто настоящий враг и агрессор. Украинцы сплачиваются ради защиты государства, семей и родной земли. Никто не стоит в стороне!

Каждое преступление, каждый обстрел, который оккупанты совершают против Украины, объединяет всех еще больше. Боремся и на киберфронте. Для этого создана IT-армия. Это талантливые специалисты по цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи. И не только украинцы! Получаем помощь со всего мира. Все желающие из разных стран приобщаются к нашей армии.

Видео дня

Силами специалистов неоднократно устроены беспрецедентные по масштабу DDoS-атаки на российские государственные ресурсы, сайты банков и бизнес-корпораций. Нам уже есть чем гордиться! Еще никогда Россия не была под таким давлением и не терпела таких потерь.

IT-армия уничтожает все на своем пути:

IT-специалисты за 1 минуту положили российский сайт Госуслуг

Московская биржа упала через 5 минут. Также удалось положить Сбербанк и биржу BestChange

Упали сайты ФСБ, Роскомнадзора, Президента РФ, Правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации и ряд других

Сайт Нацбанка Беларуси прилег, как и десятки других стратегических сайтов

Сломанные сайты крупнейших российских СМИ: ТАСС, "Коммерсант" и "Фонтанка"

Заблокирован сайт окупантов с пропагандистским мерчем

Наконец-то на цифровом телевидении в РФ увидели и услышали правду о войне в Украине

Даже сейчас осуществляется атака и на криптообменники, подключенные к российским банкам. Не дадим врагу никакого шанса! И как сказал Президент Украины Владимир Зеленский, каждый из нас воин, воин на своем месте и каждый из нас победит! Слава Украине!

Присоединяемся к IT-армии: https://t.me/itarmyofukraine2022

Пока украинские кибервойска работают, российские сайты покоятся!