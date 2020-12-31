История старого дома в Харькове вызвала дискуссию в сети. Фото

Один из домов в Харькове на углу Москалевской и Рыбасовской улиц стал предметом обсуждения в сети. Здание извне выглядит очень старым и заброшенным, его часто фотографируют и пишут о нем посты, но до сих пор не все местные жители знают его историю.

Недавно еще одно фото в Facebook-сообществе "Харьков. История. Факты" выложила одна из подписчиц. Она назвала объект очень интересным домиком и попросила земляков поделиться тем, что им о нем известно (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Харьковчане отметили, что этот маленький домик – бывшая водоразборная будка, которую местные называли "бассейней". Ее возвели в 1882 году, после того как в городе протянули водопровод. Именно сюда в те времена люди приходили за водой, поскольку в домах водоснабжения не было. При этом за каждые два ведра воды платили полкопейки.

По словам местных жителей, возле бассейни всегда толпился народ, а в очередях порой доходило даже до драк. Позже таких будок на Москалевке, как называют район горожане, стало больше, еще со временем здесь начали курсировать водовозы. Интересно, что ранее это дворовое место было под разными номерами: от 39 до 45, а ныне значится по Москалевской, 43.

"Это бывший водоразборный пункт на Москалевской улице. Здесь был колодец и резервуар... После создания системы централизованного водоснабжения он утратил актуальность, простоял пустым лет 40... И в 1990-х был приватизирован. Теперь жилой дом", – уточнил Борис Рогожин.

"Слышал я, что в этом доме в подвале есть лестница и ведет она глубоко вниз до самой подземной реки Нетечь. Кто знает, правда?!" – со своей стороны поинтересовался Валера Никитин.

Под этим комментарием разгорелся спор – харьковчане возмутились такому вопросу и отметили, что шутка не удалась.

Другие подписчики просто подчеркнули, что этот домик на Москалевской действительно выделяется и всегда привлекал их внимание. В дополнение к этому они поинтересовались, почему улица, на которой он расположен, "раньше была Москалевка, а сейчас Москалевская".

"Была улица Октябрьской революции, а стала Москалевская. Это район называется Москалевка", "Всегда интересовало – а как там внутри", "Теперь дом со всеми удобствами, у хозяина золотые руки", "Теремок!", "Там таких интересных домиков не мало и дальше в глубь до самого Новожаново!", "Интересных много, но таких больше нету в городе", "Ох, если бы еще "подмарафетить", это была бы прелесть", – прокомментировали харьковчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсети показали фото "пижонов" при запуске трамвая в Харькове. Местные жители удивились их странному стилю моды, а также "поспорили" об улице, по которой двигался этот транспорт в городе.