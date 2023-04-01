История начальника вокзала 'Киев-Пассажирский' в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Петр Стецюк – начальник киевского железнодорожного вокзала. Он – один из специалистов, который организовывал эвакуацию украинцев. Историю о том, что было самым сложным, он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

В ночь на 24 февраля 2022 киевский вокзал жил в привычном ритме. А уже с утра превратился в центр спасения украинцев. По словам Петра Стецюка, первый наплыв пассажиров был сравнительно небольшим, около 30 тысяч человек в сутки. В начале марта речь шла уже о 65 тысячах пассажиров в сутки.

Железнодорожники имели две основные задачи. Первое, это максимально быстро посадить людей в поезда. В идеале, каждый должен был ждать выезда не более 2-3 часов. Вторая задача — сделать невозможным хаос.

"Днем работать было легче – мы видели, куда идут пассажиры. Ночью труднее, ведь ради безопасности свет не включался. Все поезда мы отправляли в темноте. Несмотря ни на что – никакой кражи, никакой массовой стычки не случилось", – рассказывает Петр Стецюк.

На вокзале в те недели оставалось только шесть работников. Присоединялись волонтеры.

"Я с 24 февраля жил здесь. Домой уехал только 20 мая. Меньше всего думал о собственной безопасности. В первую очередь — о безопасности пассажиров. Конечно, было страшно. Особенно, когда взрывы раздавались совсем рядом", — говорит Петр Стецюк.

Все самые трудные для руководителя воспоминания связаны с детьми. К примеру, когда машины скорой помощи привозили больных малышей из Охматдета.

"Эти дети — больные, беспомощные. Их нужно максимально оперативно посадить в поезд. А этого поезда ждут все… Приходилось ограждать проход. А когда из Ирпеня и из Бучи стали привозили испуганных и проголодавшихся детей, которые просили есть — просто сжималось сердце", – вспоминает Петр Стецюк.

По его словам, сейчас киевский вокзал работает в штатном режиме. Почти так, как в мирное время. Но все ждут победы, и она будет. Это 100%. Смотрите и слушайте историю Петра Стецюка по ссылке.

История Петра Стецюка вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 000 историй.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

— напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію и пригласите друзей присоединиться;

— воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

— посетите портал Музея и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

– позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.