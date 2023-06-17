Историк раскрыл тайну Джоконды: коллеги разгромили его версию

Легендарная картина Леонардо да Винчи Мона Лиза хранит много тайн, которые до сих пор пытаются разгадать. Это одно из самых известных произведений искусства в мире, манящее своей загадочностью.

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Итальянский историк искусства Сильвано Винчетти выразил свое предположение о мировом шедевре. Он утверждает, что исторические документы помогли ему раскрыть одну из тайн.



После сотрудничества с культурной ассоциацией La Rocca, изучения исторических документов и сравнения различных фотографий картины, Винчети уверяет, что там изображен мост Ромито, расположенный в Италии.

"Это этрусско-римский мост Ромито, также известный как Понте ди Валле, расположен в провинции Ареццо", – сказал он.

В документах, найденных в государственном архиве Флоренции, указано, что в период между 1501 и 1503 годами мост функционировал и был загружен. Это был короткий путь между Флоренцией и Фьезоле, где да Винчи часто останавливался со своим дядей.

Раньше люди думали, что мост, который изображен на картине – это мост Понте Буриано в Ареццо или мост Понте Веккио в Боббио в провинции Пьяченца, но они не похожи с тем, что на картине.

"Характерная форма реки Арно на этом участке территории отвечает тому, что Леонардо изобразил на пейзаже слева от дворянки", – рассказал Винчетти.

Однако некоторые ученые считают эту теорию ложной. Искусствоведы уверены, что да Винчи никогда не собирался изображать какой-либо конкретный мост.



Например, историк искусства Университета Вирджинии Франческа Фиорани уверяет, что да Винчи часто любовался природой, но никогда бы не копировал ее. А мост на картине просто похож на мост Ромито.

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