Истории о спасении животных во время войны в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Этих историй тысячи. Каждая из них — о невероятной смелости и больших сердцах. И в каждой из них есть человек, который просто не мог пройти мимо, бросить на произвол судьбы или сдаться. Речь об украинцах, спасающих животных. Украинские животные.

Видео дня

К примеру, студентка и волонтер Настя Тихая вместе с мужем Артуром вывели и вывезли из Киевщины 24 животных. Она рассказывает не только о своих четырехлапых подопечных, но и о том, при каких обстоятельствах появилось ставшее вирусным фото.

В рассказе зоозащитницы из UAanimals Ольги Чевганюк один из акцентов — дикие животные, жившие у частных владельцев. Во время полномасштабной войны команда зоозащитников сохранила жизнь, в том числе около 50 львам.

Актер и шоумен Алексей Суровцев (он же — Бородата Котомамуля) спасает заброшенных из-за войны кошек и собак и точно знает, как завоевать доверие даже самого осторожного и испуганного создания.

Математик Ася Серпинская создала самый большой приют для животных в Киевской области. Теперь он и самый старший. Когда услышала о том, что началась война, первым мнением было, что же станет с ними? Она пошла к своим подопечным на все риски.

Вы найдете эти истории на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org. Впишите в поиске на главной странице фамилию героя.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.