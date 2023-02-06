Историческое решение: УГКЦ в Украине объявила о переходе на новый календарь

Украинская Греко-Католическая Церковь приняла историческое решение о календарной реформе. С 1 сентября 2023 все религиозные "недвижимые" праздники будут отмечаться по новому календарю с сохранением действующей Пасхалии. В то же время для приходов или отдельных общин, которые пока не готовы отказаться от празднования по юлианскому календарю, предусмотрели "переходный период" до 2025 года.

Видео дня

Соответствующее решение было принято Архиерейским Синодом УГКЦ в Украине. О нем сообщил глава церкви Блаженнейший Святослав.

По его словам, с 1 сентября УГКЦ переходит на григорианский календарь праздников, которые ежегодно отмечаются в одну и ту же дату. Такие праздники – вроде Рождества – называют "недвижимыми праздниками". Уже в этом году греко-католики Украины будут отмечать Рождество 25 декабря вместе с большей частью христианского мира.

"Церковный календарь имеет два цикла или два вида праздников, которые мы празднуем. Одни из них мы празднуем по солнечному календарю. И это так называемые неподвижные праздники – праздники, которые каждый год выпадают на одну и ту же дату. А есть другая группа праздников, которые мы празднуем по лунному календарю - это так называемая "Пасхалия", то есть праздники, которые связаны с праздником Пасхи. И это "подвижные праздники", - подчеркнул Святослав, призвав верующих не бояться перемен, поскольку они приблизят светлое будущее Украины.

Как отмечено на официальном сайте УГКЦ, Архиерейский Синод принял во внимание многочисленные просьбы верующих и провел предварительные консультации с духовенством и монашеством церкви относительно реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине. Согласно решению Синода, УГКЦ в Украине перейдет с 1 сентября 2023 года на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии.

В то же время для приходов или отдельных общин, которые пока не готовы к таким кардинальным переменам, предусмотрен "переходный период": они смогут совершать литургическую жизнь по юлианскому календарю до 2025 года.

Решение было принято на 93-й сессии Архиерейского Синода УГКЦ в Украине, которая состоялась 1–2 февраля 2023 года во Львове-Брюховичах.

Напомним, что в декабре 2022 года главы ПЦУ Эпифаний и УГКЦ Святослав обсудили реформу церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить вопросы реформы.

Еще до этой встречи в ВТО разрешили верующим по желанию праздновать Рождество 25 декабря. И, как показали результаты опроса в приложении "Дія", большинство украинцев такое желание имеют: за празднование Рождества по новому стилю вместе со всем западным миром проголосовали более 60% участников опроса.