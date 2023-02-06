Историческое решение: УГКЦ в Украине объявила о переходе на новый календарь
Украинская Греко-Католическая Церковь приняла историческое решение о календарной реформе. С 1 сентября 2023 все религиозные "недвижимые" праздники будут отмечаться по новому календарю с сохранением действующей Пасхалии. В то же время для приходов или отдельных общин, которые пока не готовы отказаться от празднования по юлианскому календарю, предусмотрели "переходный период" до 2025 года.
Соответствующее решение было принято Архиерейским Синодом УГКЦ в Украине. О нем сообщил глава церкви Блаженнейший Святослав.
По его словам, с 1 сентября УГКЦ переходит на григорианский календарь праздников, которые ежегодно отмечаются в одну и ту же дату. Такие праздники – вроде Рождества – называют "недвижимыми праздниками". Уже в этом году греко-католики Украины будут отмечать Рождество 25 декабря вместе с большей частью христианского мира.
"Церковный календарь имеет два цикла или два вида праздников, которые мы празднуем. Одни из них мы празднуем по солнечному календарю. И это так называемые неподвижные праздники – праздники, которые каждый год выпадают на одну и ту же дату. А есть другая группа праздников, которые мы празднуем по лунному календарю - это так называемая "Пасхалия", то есть праздники, которые связаны с праздником Пасхи. И это "подвижные праздники", - подчеркнул Святослав, призвав верующих не бояться перемен, поскольку они приблизят светлое будущее Украины.
Как отмечено на официальном сайте УГКЦ, Архиерейский Синод принял во внимание многочисленные просьбы верующих и провел предварительные консультации с духовенством и монашеством церкви относительно реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине. Согласно решению Синода, УГКЦ в Украине перейдет с 1 сентября 2023 года на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии.
В то же время для приходов или отдельных общин, которые пока не готовы к таким кардинальным переменам, предусмотрен "переходный период": они смогут совершать литургическую жизнь по юлианскому календарю до 2025 года.
Решение было принято на 93-й сессии Архиерейского Синода УГКЦ в Украине, которая состоялась 1–2 февраля 2023 года во Львове-Брюховичах.
Напомним, что в декабре 2022 года главы ПЦУ Эпифаний и УГКЦ Святослав обсудили реформу церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить вопросы реформы.
Еще до этой встречи в ВТО разрешили верующим по желанию праздновать Рождество 25 декабря. И, как показали результаты опроса в приложении "Дія", большинство украинцев такое желание имеют: за празднование Рождества по новому стилю вместе со всем западным миром проголосовали более 60% участников опроса.
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