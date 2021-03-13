Обещал поделиться здесь результатами внутреннего эпидемиологического исследования ситуации с ковидом внутри коллектива Интерхим , насчитывающего почти 900 человек. Делюсь!

Вкратце напомню: мы хотели получить четкие цифры по количеству заболевших и их окружению, понять какие меры по дальнейшей защите сотрудников необходимо предпринять и как далеко мы от уровня коллективного иммунитета. Добровольное тестирование включало в себя анализ на содержание антител и анкетирование, позволяющее точнее трактовать полученные показатели.

Наша цель: показать статистически достоверную эпидкартину в пределах одного большого коллектива и сформировать хотя бы какую-то подтвержденную реальными показателями почву для понимания ситуации в целом в стране (поскольку тестировали сотрудников, работающих в разных режимах и в различных городах Украины). Гипотетически, наша выборка может оказаться достаточно репрезентативной, чтобы послужить хорошим началом для обоснованной экстраполяции на региональные масштабы и формирования объективного видения ситуации.

Если ориентироваться на официальное количество зарегистрированных больных COVID-19 в Украине в период с марта по сейчас, то оно составляет 1 438 468. Исходя из этого, в пересчете на 100 000 населения получаем официальную накопленную заболеваемость ок. 3,4%.

Что же говорят первые результаты внутреннего исследования Interchem? Выявленная накопленная заболеваемость (официально зарегистрированные случаи) в коллективе составила 19,1% (146 человек из 764 добровольцев). На деле же (показатели нашего внутреннего тестирования), позитивный результат был получен у 240 человек из 764 добровольцев.

Получается, что фактический процент – 31,4%. Кроме того, еще 40 человек получили отрицательный результат ИФА при том, что в анамнезе имели официально установленный диагноз COVID-19. В конечном итоге можно говорить о том, что реальная накопленная заболеваемость в коллективе составляет около 36,6%.

Теперь к анкетам: анализ сплошного анкетирования показал, что официальная накопленная заболеваемость составила 42% среди мужчин и 58% среди женщин, при этом частота выявления по Ig G – 47% и 53% соответственно. Также опросник подтвердил зависимость уровня заболеваемости от возраста: при том, что только 20% человек из возрастной группы 60+ имели COVID-19 в анамнезе, 40% из них получили позитивный результат ИФА на Ig G (это вдвое больше!). Для сравнения в возрастной группе 18-34 официально зарегистрированная заболеваемость составила 15%, а частота выявления Ig G в рамках исследования – 22%.

Касательно соблюдения карантинных мер: данные нашего исследования не показали отличий уровня заболеваемости между когортами различной степени приверженности к карантинным мероприятиям. Грубо говоря, заболеваемость примерно одинакова для тех, кто строго соблюдал дистанцию и постоянно носил маску на улице, для тех, кто надевал маску только там, где это обязательно (магазины, транспорт и т.п.), и для тех, кто нарушал масочный режим.

Не обнаружена также зависимость между частой заболеваемостью ОРВИ в период 2020-2021 гг. и заболеваемостью COVID-19. Да и вообще в коллективе доля ЧДБ (часто длительно болеющих ОРВИ или ОРЗ 4+ раз в год) составляет всего 0,8%. При этом 57% респондентов отметили, что не болели ОРВИ ни разу в 2020-2021.

Что касается длительности заболеваемости, то здесь зависимость прослеживается: 15% участников без официально подтвержденного ранее COVID-19, но с позитивным результатом на Ig G отметили, что в период 2020-2021 гг. у них был случай ОРВИ длительностью более 10 дней (который на самом деле оказался ковидом со слабо выраженной симптоматикой).

Самая стойкая и значимая связь обнаружена между заболеваемостью и наличием случая COVID-19 у человека, проживающего вместе с исследуемым. В результате исследования ковид установлен у 63% опрошенных, предварительно подтвердивших случаи заболевания у близких, с которыми они проживают.

При этом респонденты, которые контактировали с зараженным на работе, но не имели заболевших дома, заражались гораздо реже – только 15%. А среди тех, кто по их мнению не имел контакта с больными ни дома, ни на работе, диагноз установлен у 6%.

Следовательно, наибольшим потенциалом распространения заболеваемости (и в то же время формирования коллективного иммунитета) обладают люди, проживающие с зараженными ковидом. Наиболее благополучным можно считать случай, когда у человека отрицательный показатель ПЦР и при этом он имеет в крови антитела к вирусу.

Всего в Интерхиме отмечено 115 случаев совместного проживания с зараженными. Из упомянутых 115 сотрудников не заболели 35% (40 человек). Это, конечно, совсем небольшая выборка для статистически значимых заключений, но пока мы ждем результатов других более масштабных исследований, поделюсь тем, что есть. Из этих 40 человек (тесно контактировавших, но не заболевших): 28 получили отрицательный результат ИФА на Ig G (то есть не заболели) и 12 – позитивный (то есть переболели бессимптомно и незаметно для себя).

О новых интересных данных буду сообщать по мере поступления. Надеюсь, в целом по стране мы так же близки к условному уровню коллективного иммунитета, как внутри Интерхима. А лучше, если еще ближе!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.