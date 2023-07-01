Испугались 'бавовны': в Бердянске оккупанты переодеваются в гражданских, чтобы спрятаться от партизан

В Бердянске в последнее время участились прилеты по объектам российских захватчиков. Учитывая это, оккупанты начали переодеваться в гражданскую одежду для передвижения по городу.

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Таким образом они хотят спрятаться от местных партизан. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

"Сейчас оккупанты переходят на полугражданку – такую одежду, чтобы скрывать от наших граждан, что они российские военные", – сказал он.

Представитель официальных местных властей также рассказал о последствиях последней "бавовны", которую устроили ВСУ в Бердянске. У войск РФ в результате нее, говорят партизаны, есть много погибших и раненых.

Попадания были в штаб врага, а также в склад горюче-смазочных материалов.

"Склад, на наш взгляд, был очень важным – там рядом располагается база вертолетов, которым нужно заправляться. А благодаря этим вертолетам враг пытается сдерживать наше контрнаступление. Достаточно сложно было найти, где находится этот склад горюче-смазочных материалов, но его нашли", – отметил Дудукалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром в пятницу, 30 июня, прогремели взрывы. Местные жители насчитали, что их было около 11.

ВСУ поразили в городе склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

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