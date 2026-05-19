Искусство после плена: защитник Мариуполя представил выставку 'Загартовано/Закарбовано'

В Национальном музее истории Украины открылась выставка работ защитника Мариуполя Виталия Кулагина "Загартовано/Закарбовано". Автор представил серию рисунков, посвященных опыту войны, обороны Мариуполя и российского плена.

Для реализации творческих замыслов Виталий использует псевдоним Марьян Белоконь – имя, которое появилось во время пребывания в плену как способ сохранить внутреннюю свободу и дистанцироваться от тяжелой реальности.

По словам защитника, выставка стала для него способом рассказать о пережитом и напомнить о побратимах, которые до сих пор находятся в российской неволе.

"Несмотря на все сложности, ребята в плену держатся благодаря двум вещам: воспоминаниям о том, как было хорошо "до", и мечтам о том, как будет "после". Но даже эти мысли иногда не выдерживают этого страшного ожидания, которое длится уже четвертый год", – отметил Виталий Кулагин.

Поддержать открытие выставки пришли побратимы защитника, представители общественности и партнеры проекта.

Директор проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева отметила важность культурных инициатив в адвокации освобождения военнопленных.

"Для "Сердца Азовстали" очень важно поддерживать такие проекты, как выставка работ Виталия Кулагина. Через личную историю зрители могут глубже прочувствовать тему и осознать, что более 2000 защитников Мариуполя до сих пор остаются в плену. Поэтому мы продолжаем активно работать над темой освобождения наших защитников и используем для этого различные инструменты – от международных кампаний до культурных и художественных инициатив", – отметила она.

Выставка "Загартовано/Закарбовано" продлится в Национальном музее истории Украины до 22 мая.