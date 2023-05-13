'Искренний и добрый юноша': в Харьковской области погиб 22-летний защитник. Фото

В Харьковской области в боях против российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Дмитрий Пивень. Боец 2000 года рождения родом из Волынской области получил несовместимое с жизнью ранение во время выполнения боевого задания.

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Воин погиб в Купянском районе Харьковской области. Об этом в Facebook сообщила глава Велимченской территориальной громады Анастасия Павлович (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Боец ВСУ был родом из села Солотвин Голобской громады Волынской области. Жизнь защитника Украины оборвали россияне, вторгшиеся в нашу страну с войной.

"Помню нашу первую встречу в Купянске, невероятно искренний и добрый юноша. Он не говорил много, но очень волновался за нашу безопасность, а когда отъезжали, легко улыбнулся и попросил поблагодарить жителей Велимченской громады за поддержку, родители Дмитрия родились и долгое время проживали в селе Велимче", – сообщила глава громады.

Напомним, на передовой в бою с российскими оккупантами погиб известный украинский художник Владимир Черный, который был добровольцем. Воина убили 9 мая в 5 утра.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты унесли жизнь 23-летнего воина ВСУ Богдана Михалаки из Измаила Одесской области, ушедшего на фронт добровольцем. На малой родине он был известным скрипачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая в боях около Бахмута погиб военный из Кривого Рога Александр Данилов. Защитник ушел из жизни, выполняя боевое задание в окрестностях Ивановского.

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