Исчезновение страницы с соглашением о безопасности между США и Украиной с сайта Белого дома: почему это неправда

В сети появилась информация о том, что с сайта Белого дома якобы исчезла страница с соглашением о безопасности между США и Украиной, которая была подписана в июне 2024 года. Однако на самом деле она была не удалена, а перенесена в архив, что является стандартной процедурой после смены президента Соединенных Штатов.

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В частности, ряд СМИ в четверг, 6 марта, написали, что соглашение недоступно по привычной ссылке. Они напомнили, что документ не требует ратификации Конгресса, что "позволяет любому президенту США в одностороннем порядке отменить ее".

Однако, как стало известно OBOZ.UA, на самом деле страница была перенесена на архивный сайт Белого дома. В настоящее время соглашение доступно по новой ссылке.

На публикации о якобы исчезновении соглашения отреагировали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Там отметили, что данная информация не соответствует действительности.

"Веб-сайт Белого дома регулярно обновляется с приходом каждой новой администрации, и материалы о деятельности предыдущего президента не удаляются, а архивируются. Это стандартная практика для сохранения официальной информации и обеспечения непрерывности правительственной коммуникации", – пояснили в ЦПД.

В центре добавили, что документы о деятельности каждого лидера США и его администрации, включая официальные заявления, пресс-релизы и другие документы, хранятся на отдельном архивном веб-сайте.

Поэтому информация не пропадает, а перемещается в архивы, что позволяет каждой новой администрации США сосредотачиваться на собственной деятельности и актуальных вопросах, рассказали в ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, президенты Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня 2024 года подписали соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной на срок десять лет. Оно было признано как поддержка до возможного членства Украины в НАТО. Согласно соглашению, США не обязуются отправлять войска в Украину, однако помогают поставками оружия и экономически.

Напомним, 5 марта в Белом доме подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены после ссоры президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Трамп рассмотрит возобновление снабжения, когда "на стол будут положены некоторые меры укрепления доверия".

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