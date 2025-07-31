Интернет-провайдеры прячутся за ФОПами от налогов, – Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем YouTube-канале рассказал о распространенной практике уклонения от налогообложения среди интернет-провайдеров в Украине. По его словам, значительная часть рынка фиксированной интернет-связи функционирует по схеме измельчения на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), чтобы не платить налог на добавленную стоимость.

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В прошлом году началась борьба с этой противоправной деятельностью, что привело к значительному увеличению поступлений в государственный бюджет, а многие компании уже перешли на общую систему налогообложения, отказавшись от уклонения от налогов.

"Рынок фиксированной интернет-связи четко разделен на две части. С одной стороны, это крупные и средние "белые" операторы, которые добросовестно платят НДС. С другой – крупные и средние компании, которые измельчаются на ФЛП, чтобы избежать уплаты этого налога. Именно последние стали объектом пристального внимания со стороны государства", — отметил председатель налогового комитета парламента.

Гетманцев привел несколько ярких примеров бизнесов, которые продолжают использовать схемы измельчения, несмотря на усиление контроля. Например, компания из Черкасской области с базой в 18 500 абонентов и доходом почти 60 000 000 грн за 9 месяцев 2024 года измельчена на 49 ФЛП и юридических лиц. Другая компания из Хмельницкой области имеет 49 500 клиентов и доходом в 117 000 000 грн за 9 месяцев 2024 года предоставляет услуги через 19 ФЛП.

Председатель налогового комитета ВР подчеркнул, что такой фиктивный бизнес создается с единственной целью — получить право на единый налог, чего нельзя делать крупному и среднему бизнесу.

"С доходом в 120 миллионов гривен за 9 месяцев — это отнюдь не малое предпринимательство, для которого в свое время был создан единый налог", — подчеркнул Гетманцев.

Выявить такие правонарушения, как отмечает народный депутат, достаточно легко. Обычно, этих ФЛП ведут одна или несколько бухгалтеров, они зарегистрированы по одному адресу, имеют единого организатора, а банки рассматривают их как единого клиента. Установить эти связи просто, достаточно опросить указанных физических лиц-предпринимателей, которые, как правило, не владеют информацией об объемах средств, проходящих через них, или о договорах, которые они якобы заключают.

Именно поэтому Бюро экономической безопасности уже обратило внимание на эти виды деятельности и проводит соответствующие расследования.

"Мы заставим тех, кто сегодня, измельчаясь, уклоняется от налогообложения, перейти в белую, платить НДС, который так необходим нашей армии, и обеспечить одинаковые, равные условия хозяйствования для всех, кто осуществляет деятельность на этом рынке", — подытожил Гетманцев.