Интеллектуальный уровень Европы на порядок выше, чем в США, – Бессмертный

Страны Европы имеют гораздо более высокий интеллектуальный уровень, чем Соединенные Штаты Америки. После скандальных заявлений американского президента Дональда Трампа и его агрессивной политики по отношению к европейским союзникам Европа проснулась и продолжила делать свою работу.

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Об этом сказал в эфире программы "Анализ событий" на канале OBOZ.UA дипломат Роман Бессмертный. Он прогнозирует, что Трамп сейчас многое говорит со скепсисом, а его преемник будет жаловаться, как Европа опередила США.

"Я всегда с удовольствием говорю: интеллектуальная Европа. Я понимаю, что Америка – это Америка, а Европа является интеллектуальной. Это правда. Европа воспринимает, понимая, что это Дональд Трамп и Америка. И делает свою работу. Трамп сейчас говорит со скепсисом, а преемник его будет рассказывать о том, что Европа снова нас опередила, как же мы не смогли. Так всегда и так будет. Ситуация не меняется. Сначала скепсис, а потом страх перед Европой", – сказал дипломат.

По его словам, так было, когда создавался Европейский Союз, вводилось евро и когда происходили шаги на кооперирование Европы.

Бессмертный также объяснил, почему США так не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. В первую очередь, это связано с тем, что Украина значительно усилит Европу, как только вступит в блок и тогда сформируется самодостаточная оборонная система Европы.

"Почему в Европе сто тысяч американцев находится, войска. Потому что Европа имеет проблему с этим. Милитарные настроения европейского общества колеблются – максимум они в Польше 15%, в так средний показатель 7-8%. То есть набрать в любой европейской стране армию, профессиональную, в отношении количества населения и человеческого потенциала просто невозможно. Появление Украины в этой системе координат – замыкание всех проблем и их исключение. Поэтому Вашингтон будет против всегда", – считает дипломат.

А если принять Украину, то у Европы будет самодостаточная сила и армия и США нечем будет ее шантажировать.

"Конструкторы сегодня сделали одно, завтра скажут сделайте другое, потому что интеллектуальный уровень Европы на порядки выше. И это просматривается. И эта вся ревность по отношению к Европе – скепсис, ревность, цифры. Ну какая математика? Они, когда говорят о помощи Украине, считают только цифры ЕС. А если добавить все страны, то это ого-го. Это было всегда. Когда Советский Союз распадался, они бегали и говорили, что нужно помогать, Европа не помогает людей от голода спасать. Затем посчитали, оказалось, что Соединенные Штаты одну шестую помогали Советскому Союзу тогда. К этому нужно относиться как к обычной практике, звучащей в США", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает оказание всей международной помощи. Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты должны изучить эффективность расходов на внешнюю политику.

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