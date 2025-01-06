Инопланетяне, новый вирус и военная трансформация: астролог дала прогноз на полгода

Первая половина года пройдет для Украины под знаком трансформаций и потрясений. Но это будет время возможностей и прорывов.

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Такой прогноз эксклюзивно для OBOZ.UA дала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, в текущем году следует ожидать контакта с внеземными цивилизациями и появления новых вирусов. Также она посоветовала ожидать трансформации военной ситуации в Украине.

"Это может быть перемирие временное, приостановка военной ситуации. То есть это не будет полный мир, но это будет какое-то перемирие на время для подготовки уже большой войны, которая будет также и в Европе не только в Украине", – спрогнозировала она.

По словам Иситы Гая, большие события в этом году в результате все же положительным образом повлияют на человечество. "На самом деле планета Земля, она будет очищаться и будет такой рай на ближайшие 200 лет", – пообещала она. Впрочем, он будет сопровождаться катаклизмами, которые станут сбросом отрицательной энергии. А через 200 лет может произойти новая волна трансформации.

В январе Исита Гая спрогнозировала рахрешение важных событий. В частности, благодаря инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. "Будут обсуждаться очень многие вопросы по Украине, по войне в Украине. И какие-то договоренности о временном перемирии они будут как раз проговариваться в январе и уже подписываться в феврале", – сказала она. И решение всех основных вопросов спрогнозировала к весне. В целом астролог пообещала спокойный месяц, который принесет изменения в сознании людей.

Февраль астролог назвала месяцем договоренностей. Много их будет по Украине. Однако люди начнут чувствовать тяжесть и усталость, но это будет рывок перед вхождением в светлый и спокойный период. Исита Гая также спрогнозировала перебои со светом не только в Украине, но и в мире. А также проблемы с Интернетом. Кроме того, она посоветовала ждать больше новостей об инопланетянах, громких заявлениях от политиков и осознании новой правды.

Облегчение Исита Гая обещает в марте. Однако нужно будет следить за своим здоровьем – оно может ухудшаться. А еще может появиться новое заболевание, которое будет представлять опасность для мира. Поэтому в марте астролог рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе и следить за своим питанием.

Уже в апреле все начнут ощущать изменения на разных уровнях. Также ожидаются мощные магнитные бури. Она посоветовала людям, заботящимся о своем здоровье, завести дома чашу или гонг, издающие красивые звуки, и время от времени очищать энергетику с их помощью. А еще избегать тяжелых фильмов, книг и отрицательной информации в целом. Кроме того, Исита Гая предположила, что в мире могут ввести определенные ограничения из-за нового вируса, который может появиться и распространиться до апреля.

Май астролог назвала месяцем творчества, резких перемен, путешествий. Она допустила, что именно в мае для многих украинцев откроется возможность путешествовать. И перемещение по миру поможет людям делать правильный выбор и лучше переживать физические и энергетические изменения. Также в мае многие смогут найти своего духовного учителя и пробудиться. Это будет месяц, когда человечество станет обращать внимание внутрь себя.

А в июне откроется новая реальность. Исита Гая прогнозирует возвращение многих людей из-за границы, хотя немало и уедут. Энергия в июне начнет успокаиваться, застывать, придет время для размышлений и анализа, принятия важных решений. Многим даже захочется начать свою жизнь с самого начала. Июнь станет месяцем, когда вы будете выбирать нового себя или идти за собой старым.

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