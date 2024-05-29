Инклюзивность и безбарьерность – основополагающий принцип бизнеса компании SOCAR

Внесение позитивных изменений в общество и забота об украинцах были и остаются приоритетом в деятельности компании SOCAR. Чтобы поддержать Украину в трудные времена и помочь нуждающимся, компания внедрила для персонала серии тренингов о ментальном здоровье и стандартах общения с ветеранами, людьми с инвалидностью, прошедшими плен или оккупацию. Но безбарьерное обслуживание – это еще и принцип человекоориентированности, способность адаптироваться к разнообразию потребностей и обеспечивать все группы населения равными возможностями.

До полномасштабного вторжения в Украине жило и работало 2,7 млн украинцев с инвалидностью. К сожалению, с начала большой войны этот показатель вырос и сегодня достигает около 3 млн. Но это не просто цифры, это люди, которые ежедневно сталкиваются с барьерами – лестницы, удивленно растерянные взгляды, некорректные высказывания. Именно поэтому построение инклюзивного общества – это приоритетная задача украинского бизнеса.

Компания SOCAR первой в Украине еще задолго до войны начала внедрять инклюзивность в сети АЗК. Здесь создан мир, в котором любой человек забывает о своих физиологических особенностях, потому что это второстепенное. Ему не нужна помощь родных или посторонних, если он хочет воспользоваться туалетом или приобрести кофе. Это легко сделать самостоятельно, даже не задумываясь о барьерах, когда на пути нет препятствий.

Помимо заботы о клиентах, SOCAR трудоустраивает людей с инвалидностью, поощряя их карьерный рост. Возраст, пол, состояние здоровья, семейное положение, наличие опыта при приеме на работу не имеют значения. Значение имеет желание развиваться и быть частью сплоченной команды, где руководителем может быть молодая, амбициозная женщина и по совместительству – мама трехлетнего ребенка.

Все комплексы сети АЗК SOCAR инклюзивно оборудованы – пандусы, раздвижные двери, специально оборудованные уборные. А также пеленальные столики, детские уголки, детское меню, аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения артериального давления. Инклюзивность – это забота обо всех и каждом: о людях с инвалидностью, старших людях, родителях, отправившихся в путь с маленькими детьми.

На АЗК SOCAR сочетаются три составляющие – высокий сервис, толерантность и безбарьерность. В основе безбарьерного обслуживания заложен принцип человекоориентированности. Если вам нужно поработать, на АЗК есть бизнес-уголок. А пока у вас рабочий звонок с коллегами или партнерами по бизнесу, ваш ребенок может позаниматься на интерактивном детском столике Multi-Touch. Вам не придется беспокоиться за безопасность и досуг детей, а детям скучать.

Если вы спешите, заказывайте любимые блюда, напитки или продукты онлайн в приложении SOCAR – сотрудник АЗК вынесет заказ прямо к вам и вы сможете рассчитаться с помощью выносного бесконтактного терминала, не выходя из авто.

Любой АЗК SOCAR – целый хаб услуг. Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны, бесконтактная оплата SOCAR Pay, бесплатный Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов и многое другое есть в каждом АЗК сети.

Сейчас мы проживаем великую войну, которая меняет нас и мир вокруг. Люди стали уязвимыми из-за хронического стресса, повышенной тревожности, усталости. Из-за врага кто-то потерял здоровье, кто-то – родных, кто-то – дом, а кто-то – покой. Но на SOCAR все стигмы нивелируются, потому что прежде всего мы люди и украинцы. После войны понимание друг друга, заботливое, толерантное отношение друг к другу будут главными кирпичиками единства. Кажется, пандус или детский уголок на заправке – это мелочь, но на самом деле жизнь состоит из сотен важных мелочей, помогающих нам чувствовать себя счастливыми и полноценными. Прекрасно, когда ваш маршрут путешествия предполагает обязательную остановку на SOCAR, потому что там есть все необходимое и даже больше.

Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗК с удобной и инклюзивной инфраструктурой. В 2020 году в рамках премии "Открытая дверь" от Доступно.UA компания получила награду за удобство локации для людей из маломобильных групп населения. Санитарные комнаты на территории АЗК были признаны лучшими по результатам Всеукраинского конкурса BEST WC 2020. Три года подряд компания победитель рейтинга "Фаворит успеха" в номинации "Лучшие автозаправки Украины".