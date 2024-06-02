Инклюзивное образование очень важно, особенно в военное время, – Марина Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко уже почти 12 лет занимается Святошинским детским домом-интернатом для детей с инвалидностью. По ее словам, инклюзивное образование и в целом инклюзивный подход для Украины становится все более актуальным – ведь война, к сожалению, калечит и детей, и взрослых.

Об этом Марина Порошенко рассказала в интервью "5 каналу". Она отмечает: дети с инвалидностью не должны чувствовать себя изолированными от общества.

"Уже почти 12 лет я занимаюсь этим домом-интернатом для мальчиков. Когда я еще в 2015 году положила начало инклюзивному образованию для того, чтобы социализировать этих детей – это было нужно больше даже не для них, а для общества", – убеждена Марина Порошенко.

В прошлом году при содействии Марина Порошенко здесь оборудовали укрытие, где можно и учиться, и играть, и спать. В укрытии есть удобная мебель, работает мощная вентиляция, чтобы детям было комфортно даже во время воздушных тревог.

"В 2023 году мы сделали им укрытие. Это было обязательное условие, чтобы дети вернули. Потому что их вывозили с 24 февраля 2022 года, всех детей вывезли из дома-интерната. И они частично находились на западе Украины, частично за границей". Но их там невозможно вечно держать, а чтобы сюда вернуться, нужно было обязательно обустроить укрытие", – объясняет Марина Порошенко.

Дети с инвалидностью, такие же, как и все остальные, и не должны чувствовать себя изолированными от общества, отмечает Марина Порошенко.

"Они такие же люди, такие же дети, как и все остальные. И надо просто быть рядом, и просто с ними рядом расти. Я тогда поняла, что они должны быть в своей среде своих сверстников. Я от них заряжаюсь добром, позитивом, потому что они настолько искренни и им ничего не нужно, кроме внимания, добра, любви. Если ты приходишь к ним, то они делятся этим", – говорит депутат Киевсовета.

"Для меня продолжение этой темы инклюзивного образования очень важно, особенно сейчас в военное время, когда я понимаю, что после войны нам нужно будет делать не только инклюзивное образование в Украине, а у нас вообще станет инклюзивной страна. Столько раненых, искалеченных людей, людей после получения психических стрессов, которых нужно будет выводить из этих состояний, которым нужно будет делать доступность окружающей среды.

"Мы должны отойти от ложной советской практики, когда после Второй мировой войны людей, которые возвращались с фронта и имели ранения, отправляли из больших городов, хоронили где-то в селах, районах, показывали искусственно, как "классно" в советском союзе советскому человеку. А эти люди оставались на произвол судьбы никому не нужными. Мы должны сделать, чтобы общество было открыто, доступно и поддерживало каждого человека, который пережил последствия войны", - подчеркнула Марина Порошенко.