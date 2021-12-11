Инициатор 'голодной тусы' Залиско после скандала вышел на связь: похудевший и счастливый. Фото

После скандала с празднованием дня рождения в годовщину памяти жертв Голодомора Александр Залиско вышел на связь. Он пожаловался, что похудел за считанные дни на 2 килограмма, и теперь вынужден восстанавливать здоровье.

По словам Залиско, в течение недели он восстанавливал здоровье, а также переосмыслил произошедшее после празднования дня рождения. О своих переживаниях блогер поделился в Instagram (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, блогер рассказал, что из-за скандала у него произошел нервный срыв, также он показал в сторис следы от капельниц. В то же время Залиско поблагодарил своих подписчиков за поддержку.

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"Пришлось позаботиться о своем здоровье последнюю неделю… И я очень ценю вашу поддержку, которую читал у себя в директе каждый день. Спасибо", - написал блогер.

Стоит отметить, что по словам блогера, после произошедшего от сотрудничества с ним отказались большинство крупных брендов. Он подчеркнул, что понимает такую позицию компаний.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что бренды, с которыми сотрудничал Александр Залиско расторгли с ним рекламные контракты.

Кроме того, сообщалось, что организацией скандальной эротической вечеринки в честь 29-летия блогера Александра Залиско, занималась его родная сестра Марьяна.

К слову, 3 декабря стало известно, что в возрасте 75 лет скончался директор Дома ученых Роман Славитич, где Залиско и праздновал день рождения. После этого блогер-миллионник, виновник "голодной тусы" во Львове прокомментировал новость о смерти директора Дома ученых, где тот организовал вечеринку в честь дня рождения. Он выразил соболезнования родным, а также заявил, что на него обрушился буллинг в соцсетях.