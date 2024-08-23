'Информация подтвердилась': Лубинец признал плохие условия в одесской больнице, где объявил голодовку боевой медик

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился: для пациентов условия в Одесской областной психиатрической больнице №2 "являются абсолютно неудовлетворительными". В этой больнице сейчас находится боевой медик Петр Конопля, объявивший голодовку из-за того, как кормят в заведении.

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По словам омбудсмена, медучреждение проверили его представительница Мария Попова и работники регионального представительства Офиса уполномоченного по правам человека. Было зафиксировано нарушение прав пациентов.

Ранее стало известно, что медик 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил голодовку из-за ненадлежащих условий в указанной больнице. В частности, военный посетовал, что пациенты больницы не получают нормального питания, в их рационе не хватает овощей и фруктов. Еда, которую они получают, переварена, да и сделана из самых "дешевых продуктов".

"Это не лечение, а пытки из-за нашего добровольного молчания! Спасайте!" – попросил воин.

"Информация, к сожалению, подтвердилась. Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, абсолютно неудовлетворительны и не соответствуют установленным стандартам", – в свою очередь отметил омбудсмен.

Офис омбудсмена направил письма в соответствующие органы государственной власти с рекомендациями по устранению найденных в заведении нарушений.

Омбудсмен добавил, что в ближайшее время ответственных за питание пациентов лиц могут привлечь к административной ответственности. Также в медицинском учреждении должны быть пересмотрены вопросы заключенных договоров с поставщиками.

"Держу ситуацию на личном контроле", – отметил Лубинец.

Согласно отзывам украинцев в сети, жалоба Петра Конопли на заведение далеко не единственная.

Однако Одесская областная психиатрическая больница №2 находится на завершающем этапе реорганизации и скоро должна присоединиться к КП "Одесский областной центр психического здоровья".

Как сообщал OBOZ.UA, Одесса – одна из ключевых целей россиян. Последствия ракетных ударов приводит к гибели людей и разрушениям. А также к постоянным стрессовым расстройствам у жителей города. Обычно первую психологическую помощь им оказывают психологи ГСЧС. О своей работе OBOZ.UA рассказала Анастасия Диброва, психология ГСЧС Одесской области.

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