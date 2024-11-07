Несколько дней назад я обновила поисковую статистику по употреблению украинскими СМИ понятия "чиновник". И обнаружила засилье "чиновников". В течение недели медиа использовали это слово и его производные 5350 раз. Безусловно, там речь шла не только об отечественных должностных лицах, но и о "чиновниках" из США, Ирана и даже Южной Кореи. Но в основном вспоминали наших…

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Лично для меня очевидными свидетельствами общественного заблуждения в этом вопросе являются рассуждения популярного артиста Виктора Бронюка, недавно назначенного генеральным директором Винницкой областной филармонии. В его в интервью "Общественному" слово "чиновники" прозвучало 14 раз.

Собственный служебный статус Виктор объяснил так: "Я – не чиновник, это – не чиновничья должность. Это просто коммунальное учреждение, которое подчиняется областному совету. Чиновником я уже был, и если бы встал вопрос снова идти на чиновничью должность, я, наверное, не согласился бы".

Высказывания главы филармонии иллюстрируют живучесть мифа о засилье "чиновников", укорененного в общественном сознании. Не устаю напоминать, что это понятие – абсолютный имперский обломок. В история Украины отсутствует "чиновничья" основа.

Команда НАДС летом инициировала просветительскую акцию "Чиновники под запретом". Это – наш ответ на бездумное отождествление украинских публичных служащих с "чиновниками".

Использование этого имперского штампа, хоть в отрицательной, хоть в нейтральной коннотации, инфицирует общество хейтом в отношении нашей публичной службы. Этим штампом клеймят общественное поле все: журналисты, народные депутаты, чиновники и эксперты. Укрепляя чужую историческую традицию у своего потребителя – рядового гражданина.

Кратко об историческом контексте. Понятие "чиновник" законодательно закрепил Петр I в "Табеле о рангах". Этот документ стал триггером уничтожения украинской элиты. Большевики формально его упразднили, но дух "чиновников" законсервировали. Все годы существования СССР именно так пренебрежительно называли там государственных чиновников. Это, кстати, выглядело естественно, ведь при тоталитарном режиме сущность "чиновника" была для людей репрессивной и ненавистной.

Мне больно наблюдать, что после 33 лет Независимости и 10 лет войны Украина живет нарративами страны-врага. Поэтому мы призываем активное гражданское общество прекратить употреблять это чужое для нас ментально, исторически и политически понятие. Предлагаем национальные аналоги: государственный и публичный служащий.

Мы понимаем, насколько трудно менять представления, сформированные веками. Но, несмотря на это, уже несколько месяцев ведем публичную информационную кампанию.

Объясняем коллегам, журналистам и всем украинцам, что природа "чиновника" определяется соглашательством перед высшими "чинами". Она исключает присущие украинцам с давних времен инициативу и лидерство. Даже во времена раннефеодального государства на территории современной Украины существовали выборные должности и созывались вече, где решали судьбу первых лиц.

Два исторических факта позволяют ощутить разницу в развитии народов, склонных к империализму и демократии.

• В 1272 году хан Золотой Орды Менгу-Тимур предоставил предшественникам нынешних россиян разрешение основать московский улус на месте села Кучка и посадить туда наместником сына Александра Невского.

• В 1356 году Львов получил Магдебургское право.

Украинцы связаны с "чинами" исключительно из-за принудительного содержания в московской империи. Нашими исконными ценностями были стремление к свободе и национальной государственности. Ползание перед "чинами" – чуждая для нас традиция. Поэтому для украинского публичного служащего, в принципе, неприемлемы рамки "чиновника" диктаторского режима.

Нам всем важно правильно использовать термины, определяющие нашу жизнь. Так преодолеем имперскую инерцию, сохраним собственные ценности и обретем новые добродетели.

НАГС инициирует второй этап кампании "Чиновники под запретом". Мы назвали его "Территория свободная от чиновников". Закладываем в этот проект наши ценностные ориентиры. Среди них – эмпатия, гендерное равенство, инклюзивность и безбарьерность. Для нас важно отказаться от ментально чужих понятий и избавиться от явлений, которые в общество могут считаться неуместными для публичного служащего.

Мы соответствующим образом маркировали вход в здание НАГС. Призываем коллег из других органов государственной власти присоединиться к инициативе и маркировать свои офисы. Готовы поделиться иллюстративными материалами, бренд-буком и месседж-боксом. Ценностей же, уверена, всем хватит собственных.