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Руслан Горовой
Руслан Горовой
украинский писатель, журналист и музыкант

Блог | Империя убила очередного беглеца от империи, а у нас плач Ярославны

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Не успела часть украинцев оплакать белогвардейца Михаила, как в соцсетях разразилась новая эпидемия. Якобы здравомыслящие люди вытаскивают очередного "хорошего русского" художника в ушанке со звездообразной кокардой. Мол, убили его, а он же был хорошим…

Чтобы проверить, что этот человек говорил об Украине и украинцах, достаточно немного времени и поисковика. Однако нет. Снова вопли до небес: мол, прикончили того, кто был против империи.

Ну да, империя убила очередного беглеца от империи. Земля ему, как и всем таким, стекловатой. Но нет – плач Ярославны…

Много прекрасных наших художников и писателей, которые, кстати, живы и работают на победу, – их репосты не увидишь, а тут…

Фолиант, который подходит обоим упомянутым персонажам.

P.S. Не выкладывайте мне в комментариях его фото или посты о нём, иначе забаню. Учитесь писать так, чтобы не давать врагу ни слова, ни изображения.

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