Иммунолог: если вакцина придет весной, мы потеряем слишком много людей. Блиц-интервью

Вакцина от коронавируса весной может быть уже неактуальной для украинцев, поскольку к тому времени большинство населения, вероятно, уже переболеет COVID-19. Коллективный иммунитет сформируется, но очень высокой ценой – ценой человеческих жизней.

Иммунитет от коронавируса будет "работать" и в случае с новыми штаммами COVID-19. Опасные мутации коронавируса возможны, но не в ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

– Можем ли мы определить, насколько опасным стал COVID-19? Появилось несколько новых штаммов. И ВОЗ уже говорит о том, что они потенциально могут нести угрозу.

– Конечно. Это вариация на тему того, что было. Они так же инфекционно опасны, так же вызывают осложнения. По сегодняшним данным, они имеют такую же летальность, не меньше.

Есть вероятность, что потенциал размножения этих новых штаммов будет большим. Поэтому они, так же как и коронавирус, несут опасность.

– Разделяете ли вы оптимизм главного санитарного врача Украины, который сказал, что весной лучи света и тепла можно ожидать и в ситуации с коронавирусом?

– Оптимизма я не разделяю, потому что лучи света весной будут только для тех, кто переживет зиму. Откуда у него такой оптимизм? На чем он основывается?

Только что я слышал, что Минздрав ожидает заключения контрактов. Вопрос: а кого он ждет?

– Наверное, производителей или ведет диалог с кем-то. На самом деле мы же не в процессе, нам трудно делать какие-то выводы. По меньшей мере, есть новость, что якобы Украина уже заключила соглашение с китайскими производителями вакцины. Но ее еще не одобрила ВОЗ...

– Я думаю, что это сейчас на уровне информационного шума, потому что когда вы заключаете контракт, вы четко говорите дату, объем поставки, что это будет и когда.

Поскольку у нас информация ежедневно то такая, то сякая, значит, никакого контракта пока еще нет. Есть переговоры или, возможно, заявка. Но одобрена ли она, этого никому не известно.

– Какие шансы, что весной начнется вакцинация в Украине?

– Я надеюсь, что начнется. Что добрые страны все же подарят нам немножко этих вакцин. Потому что еще дальше, летом и осенью, в этом уже не будет смысла. Хотя и весна – это все равно уже слишком поздно. Мы уже слишком много потеряем людей.

– А по поводу того, какое количество вакцин мы получим? Возможно, вы знакомы с тем, как работает система COVAX? В соответствии с ней, Украина сначала должна была получить 8 миллионов доз для прививки 4 миллионов граждан. Теперь говорят, что цифры удвоились. Плюс 1,5 миллиона мы получим из других источников.

– Это замечательные цифры, но самое главное даже не эти цифры. Дело в том, когда это будет. Потому что если это будет в сентябре, то нам уже и 3 миллионов будет много. У нас не будет столько людей, которые еще не переболели.

Вакцина от "старого" коронавируса будет "работать" и против "нового".

– Мы же видели схему, которую разработали в правительстве, по которой Минздрав хочет делать прививки в Украине. Первый этап, если я не ошибаюсь, растягивается почти до лета.

– Схема прекрасная, только в ней не хватает самого препарата. Сами по себе схемы без договоренности, без контракта и без поставки не сработают, сколько их ни рисуй. К сожалению, пока не будет законтрактовано определенного количества доз, все эти схемы можно рисовать хоть каждый день, но это все – абсолютная теория.

Мы делим шкуру не то что не убитого, а еще и не пойманного медведя.

– По официальной статистике, более миллиона украинцев уже переболели. Как думаете, какова неофициальная статистика? Сколько людей в ближайшие полгода будут иметь иммунитет к коронавирусу?

– Мы можем смело умножать на 10. Есть такие прогнозисты, которые считают, что даже этого мало. Судя по тому, что мы видим по выявлению без ПЦР или постфактум определению антител, то миллионов 10-15 украинцев уже точно переболело.

– То есть это обнадеживающая цифра? Мы близки к половине населения, которое переболело?

– Поэтому я и говорю, что с такими темпами к концу весны мы уже выработаем иммунитет. Просто, к сожалению, мы его выработаем большой ценой – ценой больших потерь. Но да, эпидемия к тому времени спадет, потому что естественным образом подавляющее большинство переболеет и будет иметь иммунитет.

– Какие шансы, что этот иммунитет будет сохраняться в течение длительного времени? Что говорят последние исследования?

– Нет никаких оснований считать, что он будет сохраняться меньше, чем обычная иммунная память. Да, безусловно, есть отдельные люди, которые или переболели в очень легкой форме, или имеют определенные особенности иммунной системы, которые будут иметь непродолжительный иммунитет.

Однако таких будет меньшинство. Подавляющее большинство тех, кто переболел, имеют длительный иммунитет, который защищает если не от инфицирования, то, по крайней мере, от тяжелого течения.

– Длительный – это в пределах года? Длительных исследований еще не было.

– Если он сохраняется в пределах года, то почему мы должны считать, что через год и месяц он будет исчезать? Это же не срок годности кефира. Иммунитет такой же, как и на большинство других вирусных инфекций. Поэтому без принципиальных изменений вируса, изменений штамма этот иммунитет будет и впредь защищать тех, кто переболел, годами.

Опасные мутации коронавируса невозможны в ближайшей перспективе.

– Может ли COVID-19 в 2021 году превратиться в COVID-21?

– Вы имеете в виду изменение штамма?

– Да. Причем кардинальное изменение, чтобы снова фармацевты всего мира включились в гонку, борьбу за первенство в изготовлении вакцины...

– Я не думаю, что так произойдет. Шансы на это, безусловно, есть. Однако, мы уже прошли на две трети тот путь, который раскрутила фарминдустрия. Поэтому, даже если этот вирус претерпит существенные принципиальные изменения в своем антигенном составе, всего-на-всего придется немножко поменять дизайн прививки, именно антигенную составляющую. Это ничего существенно не изменит.

К сожалению, может такое быть, что со временем образуется коронавирус, который будет настолько не похож на своего предшественника, что люди, переболевшие "старым", уже не будут принципиально защищены от "нового". Вероятность такого есть. Однако, скорее всего, это будет через годы.